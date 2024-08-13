Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Seorang Ibu Terkejut Lihat Bayinya Miliki Tanda Demensia Dini

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:28 WIB
Kisah Seorang Ibu Terkejut Lihat Bayinya Miliki Tanda Demensia Dini
Seorang ibu terkejut lihat anak balitanya alami tanda-tanda demensia. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG ibu dari Louisiana, Morgan Rachal, mengira bahwa ciri wajah pada putrinya yang berusia 18 bulan, Lydia, hanya warisan dari sang ayah. Namun, penemuan tak terduga melalui video TikTok mengungkapkan bahwa ciri-ciri tersebut sebenarnya adalah tanda awal demensia di masa kanak-kanak.

Lydia, yang mengalami beberapa masalah kesehatan bayi seperti gangguan gastrointestinal dan kesulitan tidur, juga memiliki alis yang sangat menonjol. Ini adalah sebagai salah satu ciri yang dianggap Rachal sebagai hasil dari genetika ayahnya.

Berdasarkan sumber Vt.co pada Selasa (13/8/2024) melalui video TikToknya, Rachal mengungkapkan bahwa semua orang mengatakan bahwa sang anak mirip sekali dengan ayahnya, sambil menunjukkan foto alis Lydia. Titik terang pun muncul pada Maret 2024, ketika ibu Rachal mengirimkan video TikTok.

Video tersebut berisikan tentang seorang gadis muda dengan sindrom Sanfilippo yang merupakan gangguan serius yang memengaruhi otak dan sistem saraf dan sering mengakibatkan dimensia dini.

Balita

"Saya melihat wajah Lydia dengan anak dalam video itu,” kata Rachal kepada PEOPLE.

Meskipun Lydia dapat mencapai pertumbuhan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Rachal terdorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut karena masalah kesehatan yang sering terjadi. Berbekal dari video tersebut, Rachal pun membawa Lydia ke dokter anak, menunjukkan video TikTok dan meminta pengujian genetik untuk sindrom Sanfilippo.

Dokter anak tersebut tidak familiar dengan kondisi itu tetapi merujuk Lydia untuk tes lebih lanjut setelah penelitian. Tes darah dan urine mengonfirmasi diagnosis sindrom Sanfilippo. Keluarga Rachal kemudian dirujuk ke spesialis genetika di New Orleans yang menyatakan bahwa penyakit Lydia kemungkinan terdeteksi cukup awal untuk mencegah kerusakan otak lebih lanjut.

“Penyakit ini biasanya tidak mulai memengaruhi otak hingga usia tiga atau empat tahun,” tutur Rachal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement