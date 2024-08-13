Efek Buruk Penggunaan Celana Ketat bagi Wanita, Ladies Wajib Paham!

EFEK buruk penggunaan celana ketat bagi wanita wajib untuk diketahui. Mengenakan celana jeans dan pakaian ketat lainnya mungkin terlihat modis dan menarik, namun kenyataannya tren ini bisa membawa risiko kesehatan yang serius.

Meskipun pakaian ketat sering kali dipilih untuk penampilan, penggunaannya yang berlebihan atau tidak tepat justru dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui efek buruk penggunaan celana ketat bagi wanita.

Dilansir dari CBS.News, Selasa (13/8/2024), salah satu masalah kesehatan yang kerap muncul akibat penggunaan pakaian ketat adalah meralgia paresthetica, suatu kondisi yang ditandai dengan mati rasa pada paha. Seorang Dokter Ahli Bedah Vaskular di Rumah Sakit NewYork-Presbyterian dr. Nicholas Morrissey memberikan penjelasannya.

"Celana jeans yang terlalu ketat dapat menekan saraf sensorik yang berasal dari panggul, sehingga mengganggu sensasi pada bagian paha," tuturnya.

Meskipun kondisi ini tidak membahayakan jiwa, namun jika terjadi secara berulang, dapat menyebabkan kerusakan saraf yang permanen.

Gangguan Pencernaan Akibat Pakaian Ketat

Tidak hanya saraf, efek buruk penggunaan celana ketat bagi wanita tentu juga dapat memengaruhi sistem pencernaan, seperti refluks esofagitis. Seorang ahli saraf di Rush University Medical Center di Chicago, dr. John Michael Li menyebut kondisi ini sebagai 'sindrom celana ketat'. Sindrom ini ditandai dengan ketidaknyamanan perut, nyeri ulu hati, dan sering bersendawa.

Penyebabnya adalah tekanan berlebih pada perut yang mengganggu proses pencernaan, terutama pada mereka yang sudah memiliki masalah pencernaan seperti refluks esofagitis atau nyeri ulu hati kronis.