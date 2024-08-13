Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Domba Berekor Gemuk yang Kaya Akan Nutrisi bagi Kesehatan Tubuh

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |23:00 WIB
Mengenal Domba Berekor Gemuk yang Kaya Akan Nutrisi bagi Kesehatan Tubuh
Domba berekor gemuk. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

DOMBA berekor gemuk merupakan salah satu jenis domba peliharaan yang unik dan banyak ditemukan di daerah kering. Jenis domba tersebut memiliki ciri khas seperti lemak yang banyak di bagian belakang tubuhnya, terutama pada bagian ekor. Lemak ini tidak hanya memberikan tampilan khas, tetapi juga membantu domba bertahan dalam cuaca ekstrem dengan menjaga kondisi tubuh mereka tetap sejuk.

Domba ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara dan telah dikenal selama ribuan tahun. Meskipun begitu masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan domba ini dikarenakan persebarannya yang terbatas.

Menariknya, sejarawan Yunani Herodotus, sudah mencatat keberadaan domba berekor gemuk ini ada pada abad ke-5 SM. Beliau menuliskan bagaimana para pengembala menggunakan kereta kecil beroda untuk menopang ekor domba agar tidak menyentuh tanah. Sebagaimana dikutip sumber dari Oddity Central pada Selasa (12/8/2024).

Domba berekor gemuk

Meskipun ada beberapa ras domba berekor gemuk, tapi sebagian besar dari mereka memiliki ekor yang lebar dengan jumlah lemak yang besar. Lemak yang terkumpul di bagian belakang tubuh menyerupai pantat besar di kedua sisi. Bentuk ekor tersebut membuatnya tampak seperti telah menjalani operasi pengencangan bokong, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para peternak.

Domba gemuk sebenarnya tidak langka dan mencakup sekitar 25 persen dari populasi domba di dunia. Namun, kebanyakan dari mereka ditemukan di daerah kering seperti Timur Tengah, Afrika Utara, India utara, dan Asia Tengah. Alhasil domba ini sangat adaptif terhadap lingkungan yang keras dan mampu bertambah berat badan meski dengan pola makan yang minim.

Lemak yang tersimpan di ekor membantu mereka menjaga suhu tubuh, terutama pada bagian yang lebih rentan terhadap panas. Diperkirakan bahwa karakteristik ekor gemuk pertama kali muncul sebagai mekanisme alami untuk menyimpan energi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh manusia melalui pembiakan selektif.

