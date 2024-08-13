Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hindari Membeli Pakaian Dalam Langsung di Toko, Ini Alasannya!

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:00 WIB
Hindari Membeli Pakaian Dalam Langsung di Toko, Ini Alasannya!
Bahaya membeli pakaian dalam langsung di toko. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pekerja toko pakaian dalam di Sydney, Australia telah memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang lebih suka membeli pakaian dalam secara langsung di toko. Seorang karyawan bernama Alyssa, mengungkapkan alasan mengejutkan mengapa membeli pakaian dalam secara online jauh lebih aman.

Menurut Alyssa, pengalaman paling tidak menyenangkan dalam bekerja adalah harus membersihkan pakaian dalam yang telah dicoba oleh pelanggan di dalam toko. Banyak pelanggan ternyata mencoba pakaian dalam tanpa menggunakan celana dalam yang sering menyebabkan noda dan bau pada pakaian dalam.

"Kami harus membersihkan noda dan bau dengan Glen20 sebelum meletakkannya kembali di rak," kata alyssa dalam wawancara dengan Daily Mail.

Melansir dari VT pada selasa (13/8/2024), setelah proses pembersihan, pakaian dalam tersebut kemudian dijual kembali kepada pelanggan lain. Namun, jika noda atau bau tidak dapat dihilangkan maka pakaian tersebut akan dikategorikan sebagai barang rusak dan tidak dijual. Alyssa mengaku terkejut dan sangat jijik saat pertama kali diminta membersihkan pakaian dalam.

"Saya tercengang ketika mereka menyuruh saya membersihkan pakaian dalam itu, karena itu benar-benar menjijikan," kata Alyssa.

Halaman:
1 2 3
      
