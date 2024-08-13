Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Sayuran yang Dilarang Dikonsumsi Penderita Asam Urat, Catat Daftarnya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |02:00 WIB
5 Sayuran yang Dilarang Dikonsumsi Penderita Asam Urat, Catat Daftarnya!
Makanan penyebab asam urat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGONSUMSI sayuran tentu sangat baik bagi kesehatan tubuh. Namun, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dihindari penderita asam urat karena mengandung purin yang tinggi.

Purin sendiri adalah senyawa yang terdapat dalam makanan tertentu seperti daging merah, seafood, dan makanan yang mengandung gula fruktosa tinggi. Konsumsi makanan yang tinggi purin dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat menyebabkan asam urat tinggi dan berpotensi menimbulkan gejala seperti nyeri sendi dan bengkak.

Lantas, apa saja sayuran yang aman dikonsumsi untuk penderita asam urat? Berikut diantaranya, melansir dari berbagai sumber, Selasa (13/8/2024).

1. Kembang Kol

Kembang kol adalah sayuran rendah purin yang kaya akan vitamin dan mineral. Kembang kol juga kaya akan antioksidan dan senyawa anti-inflamasi, yang menurunkan stres oksidatif dan keberadaan radikal bebas dalam tubuh kita, menjadikannya pilihan yang baik untuk penderita asam urat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/483/3159891/jus_timun-nvMs_large.jpg
Benarkah Jus Timun Bisa Redakan Asam Urat? Cek Faktanya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799/asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/483/3098292/obat_kurangi_asam_urat_ala_dr_zaidul_akbar_yang_mudah_dibuat_di_rumah-9isl_large.jpg
Obat Kurangi Asam Urat ala dr Zaidul Akbar yang Mudah Dibuat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078226/rebung-sVoy_large.jpg
Makan Rebung Bisa Bikin Asam Urat Meningkat? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/483/3075510/asam_urat-QXpF_large.jpg
8 Cara Mengobati Asam Urat pada Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/483/3003634/alami-serangan-asam-urat-berikut-cara-menanganinya-sxGnPsQc0j.jpg
Alami Serangan Asam Urat? Berikut Cara Menanganinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement