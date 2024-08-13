5 Sayuran yang Dilarang Dikonsumsi Penderita Asam Urat, Catat Daftarnya!

MENGONSUMSI sayuran tentu sangat baik bagi kesehatan tubuh. Namun, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dihindari penderita asam urat karena mengandung purin yang tinggi.

Purin sendiri adalah senyawa yang terdapat dalam makanan tertentu seperti daging merah, seafood, dan makanan yang mengandung gula fruktosa tinggi. Konsumsi makanan yang tinggi purin dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat menyebabkan asam urat tinggi dan berpotensi menimbulkan gejala seperti nyeri sendi dan bengkak.

Lantas, apa saja sayuran yang aman dikonsumsi untuk penderita asam urat? Berikut diantaranya, melansir dari berbagai sumber, Selasa (13/8/2024).

1. Kembang Kol

Kembang kol adalah sayuran rendah purin yang kaya akan vitamin dan mineral. Kembang kol juga kaya akan antioksidan dan senyawa anti-inflamasi, yang menurunkan stres oksidatif dan keberadaan radikal bebas dalam tubuh kita, menjadikannya pilihan yang baik untuk penderita asam urat.