Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sudah Dibuka, Resto Panho Panmee dari Stefani Horison Jadi Obat Kangen Pecinta Makanan Malaysia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:25 WIB
Sudah Dibuka, Resto Panho Panmee dari Stefani Horison Jadi Obat Kangen Pecinta Makanan Malaysia
Panho Panmee dari Stefani Horison Resmi Dibuka (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

STEFANI Horison, juara MasterChef  Indonesia Season 5 kini merambah dunia bisnis kuliner. Stefani diketahui baru saja membuka restoran terbarunya, Panho Panmee. Restoran ini menjual berbagai menu makanan khas Malaysia.

Chef Stefani mengaku bahwa restoran miliknya ini sudah buka sejak beberapa bulan lalu. Namun saat akan melakukan grand opening, dia berpikir untuk mematangkan konsep menjadi restoran yang mengusung Malaysian delight.

“Karena konsep awalnya cuma mi, ternyata setelah gabut aku mau bikin nasi kandar akhirnya ganti konsep langsung bikin nasi kandar dalam seminggu,” ujar Chef Stefani saat ditemui MNC Portal di Alam Sutera, Selasa (13/8/2024)

“Dan sekarang sekalian launching nasi kandar. Sebenarnya grand opening ini sekalian mengenalkan nasi kandar ini,” sambungnya.

Nasi Kandar (Foto:MPI/ Syifa)
Nasi Kandar (Foto:MPI/ Syifa)

Chef Stefani menambahkan alasan dirinya memilih makanan Malaysia karena saat beberapa kali berkunjung ke Malaysia, dia merasa makanan Malaysia cocok di lidah orang Indonesia.

“Kayaknya cocok sama lidah orang Indonesia, dan di Indonesia sendiri nasi kandar ini masih jarang,” ujar Stefani lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175416//rempah_bakar-7kAb_large.JPG
Jerry–Pemenang Master Chef Indonesia, Buka Cabang Baru Restoran Rempah Bakar di Tangerang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/298/3161856//herspective-nJfw_large.jpg
Ikut MasterChef Jadi Titik Balik Hidup hingga Punya Resto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152697//siap_bersaing_di_galeri_masterchef_indonesia_ikuti_audisinya_sekarang-EvAS_large.jpg
Siap Bersaing di Galeri MasterChef Indonesia? Ikuti Audisinya Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780//viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981//so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement