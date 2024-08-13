Sudah Dibuka, Resto Panho Panmee dari Stefani Horison Jadi Obat Kangen Pecinta Makanan Malaysia

STEFANI Horison, juara MasterChef Indonesia Season 5 kini merambah dunia bisnis kuliner. Stefani diketahui baru saja membuka restoran terbarunya, Panho Panmee. Restoran ini menjual berbagai menu makanan khas Malaysia.

Chef Stefani mengaku bahwa restoran miliknya ini sudah buka sejak beberapa bulan lalu. Namun saat akan melakukan grand opening, dia berpikir untuk mematangkan konsep menjadi restoran yang mengusung Malaysian delight.

“Karena konsep awalnya cuma mi, ternyata setelah gabut aku mau bikin nasi kandar akhirnya ganti konsep langsung bikin nasi kandar dalam seminggu,” ujar Chef Stefani saat ditemui MNC Portal di Alam Sutera, Selasa (13/8/2024)

“Dan sekarang sekalian launching nasi kandar. Sebenarnya grand opening ini sekalian mengenalkan nasi kandar ini,” sambungnya.

Nasi Kandar (Foto:MPI/ Syifa)

Chef Stefani menambahkan alasan dirinya memilih makanan Malaysia karena saat beberapa kali berkunjung ke Malaysia, dia merasa makanan Malaysia cocok di lidah orang Indonesia.

“Kayaknya cocok sama lidah orang Indonesia, dan di Indonesia sendiri nasi kandar ini masih jarang,” ujar Stefani lagi.