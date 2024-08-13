70 Tahun Lebih Dirahasiakan, Resep Bumbu Rahasia KFC Malah Dibocorkan Ponakan Kolonel Sanders

KFC kerap menyebut ayamnya yang lezat sebagai hasil perpaduan sempurna dari bumbu rahasia yang dibuat oleh Kolonel Sanders. Memang resep bumbu tersebut tidak pernah dia ungkap ke publik selama lebih dari dari 70 tahun.

Tapi, tidak ada yang pernah menyangka bahwa keponakannya sendiri lah yang mengungkapkan resep itu ke dunia. Lazimnya makanan siap saji, banyak orang yang sangat ingin tahu cara membuat ulang ayam dengan resep Kolonel Sanders tersebut.

Restoran cepat saji itu memang tidak pernah memberitahukan resepnya, karena takut para pesaing membuat produk yang serupa dengan yang mereka miliki. Satu-satunya petunjuk yang pernah diberikan adalah akun X KFC mengikuti enam pria bernama Herb dan setiap anggota Spice Girls di X.

Sejak didirikan pada tahun 1952, KFC merahasiakannya selama beberapa dekade. Tetapi Joe Ledington, keponakan Kolonel sendiri, Harland David Sanders, membocorkannya ke dunia.

Sanders memang pernah menyebutkan bahwa bumbu rahasia itu adalah bumbu dapur dapat ditemukan di rumah. Tapi, tidak peduli berapa banyak takaran garam, merica, atau bawang putih yang mungkin telah ditaburkan orang, rasanya tidak pernah sebagus bumbu dapur asli.

Sampai Jay Jones, seorang reporter dari Chicago Tribune, berhasil mendapatkan resep tersebut langsung dari Ledington yang membocorkan rahasia ayam dan kentang goreng, dan segala hal lain yang terkandung dalam KFC yang enak.

Terungkap bahwa resep tersebut ditaruh di buku catatan keluarga, yang ditulis di belakang surat wasiat terakhir bibi Ledington, Claudia. Ditulis tangan dengan tinta biru, daftar tersebut diberi judul: "11 Rempah-rempah — Campur dengan 2 Cangkir Tepung Putih."

"Itu adalah 11 rempah-rempah dan bumbu dapur asli yang seharusnya sangat dirahasiakan," kata Ledington dengan santai.