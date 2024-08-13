Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

70 Tahun Lebih Dirahasiakan, Resep Bumbu Rahasia KFC Malah Dibocorkan Ponakan Kolonel Sanders

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |15:09 WIB
70 Tahun Lebih Dirahasiakan, Resep Bumbu Rahasia KFC Malah Dibocorkan Ponakan Kolonel Sanders
Bumbu Rahasia KFC. (Foto: Instagram)
A
A
A

KFC kerap menyebut ayamnya yang lezat sebagai hasil perpaduan sempurna dari bumbu rahasia yang dibuat oleh Kolonel Sanders. Memang resep bumbu tersebut tidak pernah dia ungkap ke publik selama lebih dari dari 70 tahun.

Tapi, tidak ada yang pernah menyangka bahwa keponakannya sendiri lah yang mengungkapkan resep itu ke dunia. Lazimnya makanan siap saji, banyak orang yang sangat ingin tahu cara membuat ulang ayam dengan resep Kolonel Sanders tersebut.

Restoran cepat saji itu memang tidak pernah memberitahukan resepnya, karena takut para pesaing membuat produk yang serupa dengan yang mereka miliki. Satu-satunya petunjuk yang pernah diberikan adalah akun X KFC mengikuti enam pria bernama Herb dan setiap anggota Spice Girls di X.

Sejak didirikan pada tahun 1952, KFC merahasiakannya selama beberapa dekade. Tetapi Joe Ledington, keponakan Kolonel sendiri, Harland David Sanders, membocorkannya ke dunia.

Bumbu KFC

Sanders memang pernah menyebutkan bahwa bumbu rahasia itu adalah bumbu dapur dapat ditemukan di rumah. Tapi, tidak peduli berapa banyak takaran garam, merica, atau bawang putih yang mungkin telah ditaburkan orang, rasanya tidak pernah sebagus bumbu dapur asli.

Sampai Jay Jones, seorang reporter dari Chicago Tribune, berhasil mendapatkan resep tersebut langsung dari Ledington yang membocorkan rahasia ayam dan kentang goreng, dan segala hal lain yang terkandung dalam KFC yang enak.

Terungkap bahwa resep tersebut ditaruh di buku catatan keluarga, yang ditulis di belakang surat wasiat terakhir bibi Ledington, Claudia. Ditulis tangan dengan tinta biru, daftar tersebut diberi judul: "11 Rempah-rempah — Campur dengan 2 Cangkir Tepung Putih."

"Itu adalah 11 rempah-rempah dan bumbu dapur asli yang seharusnya sangat dirahasiakan," kata Ledington dengan santai. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/05/298/2026212/kangen-ayam-goreng-masa-kecil-chrissy-teigen-bombardir-twitter-kfc-TPIye4Wk9j.jpg
Kangen Ayam Goreng Masa Kecil, Chrissy Teigen Bombardir Twitter KFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/25/298/2022649/robocop-siap-jaga-resep-rahasia-ayam-goreng-kfc-4YXAVmPDq3.jpg
RoboCop Siap Jaga Resep Rahasia Ayam Goreng KFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/25/194/2009504/intip-foto-pewaris-kfc-bugil-dengan-perhiasan-mahal-di-tubuhnya-mrE7K158TJ.jpg
Intip Foto Pewaris KFC Bugil dengan Perhiasan Mahal di Tubuhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/20/194/1939032/restoran-fast-food-ternama-luncurkan-item-fesyen-unik-dari-pin-nugget-hingga-celana-dalam-tCrfjfGdE7.jpg
Restoran Fast Food Ternama Luncurkan Item Fesyen Unik, dari Pin Nugget hingga Celana Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/21/298/1912372/berhasil-dengan-ayam-goreng-kfc-bakal-launching-acar-goreng-gimana-rasanya-ATQDvDT4Sj.jpg
Berhasil dengan Ayam Goreng, KFC Bakal Launching Acar Goreng, Gimana Rasanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/26/298/1864847/wanita-ini-disuplai-ayam-goreng-setahun-penuh-oleh-restoran-burger-kok-bisa-MDRMPHbanr.gif
Wanita Ini Disuplai Ayam Goreng Setahun Penuh Oleh Restoran Burger! Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement