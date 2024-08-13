Resep Rawon, Kuliner Indonesia yang Masuk Daftar 50 Sup Terbaik di Dunia

KULINER Indonesia kembali menorehkan prestasi dan go international. Terbaru, ada lima kuliner Tanah Air yang masuk daftar 50 Sup Terbaik di Dunia versi Taste Atlas. Salah satunya ada rawon yang menempati peringkat kedua dalam 50 Sup Terbaik di Dunia ini.

Rawon sendiri merupakan salah satu kuliner berkuah yang berasal dari Jawa Timur. Kuahnya yang hitam dari kluwek ini menjadi ciri khas rawon dan menambah kelezatan pada masakan tersebut.

Rawon berisikan daging sapi dengan rasa kuah yang segar dan kaya akan rempah. Rawon cukup mudah untuk ditemukan di mana-mana, bahkan juga bisa Anda buat sendiri di rumah.

Penasaran, bagaimana membuat rawon yang gurih dan masuk dalam daftar 50 Sup Terenak di Dunia ini? Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan

500 gr daging sapi sengkel

2 batang serai, geprek, potong

2 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 buah tomat merah

1,5 liter air

1,5 sdm gula pasir

¾ sdm garam

2 sdt kaldu bubuk / penyedap

½ sdt merica

1 batang daun bawang, potong