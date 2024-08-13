Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Rawon, Kuliner Indonesia yang Masuk Daftar 50 Sup Terbaik di Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |10:09 WIB
Resep Rawon, Kuliner Indonesia yang Masuk Daftar 50 Sup Terbaik di Dunia
Resep Rawon Khas Jawa Timur (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
A
A
A

KULINER Indonesia kembali menorehkan prestasi dan go international. Terbaru, ada lima kuliner Tanah Air yang masuk daftar 50 Sup Terbaik di Dunia versi Taste Atlas. Salah satunya ada rawon yang menempati peringkat kedua dalam 50 Sup Terbaik di Dunia ini.

Rawon sendiri merupakan salah satu kuliner berkuah yang berasal dari Jawa Timur. Kuahnya yang hitam dari kluwek ini menjadi ciri khas rawon dan menambah kelezatan pada masakan tersebut.

Rawon berisikan daging sapi dengan rasa kuah yang segar dan kaya akan rempah. Rawon cukup mudah untuk ditemukan di mana-mana, bahkan juga bisa Anda buat sendiri di rumah.

Penasaran, bagaimana membuat rawon yang gurih dan masuk dalam daftar 50 Sup Terenak di Dunia ini? Yuk simak resepnya dari kanal YouTube, Devina Hermawan.

Bahan-bahan
500 gr daging sapi sengkel
2 batang serai, geprek, potong
2 lembar daun salam
5 lembar daun jeruk
1 buah tomat merah
1,5 liter air
1,5 sdm gula pasir
¾ sdm garam
2 sdt kaldu bubuk / penyedap
½ sdt merica
1 batang daun bawang, potong

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement