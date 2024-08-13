Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Terlihat Simpel, Jam Tangan Prilly Latuconsina Ternyata Harganya Rp23 Juta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:29 WIB
Terlihat Simpel, Jam Tangan Prilly Latuconsina Ternyata Harganya Rp23 Juta
Jam Tangan Mahal Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Prilly Latuconsina selalu membuat heboh netizen dengan potret cantiknya. Apalagi, saat ini Prilly Latuconsina berhasil menurunkan berat badannya sampai 38 kilogram.

Fashion Prilly Latuconsina itu kerap mencuri perhatian. Sebab aktris 27 tahun itu kerap tampil styles dengan padupadan busananya yang simple namun tetap keren dan dibagikan di akun Instagram pribadinya @prillylatuconsina96.

Seperti baru-baru ini, Prilly Latuconsina nampak sedang syuting dengan mantan artis Lenong Bocah Ummi Quary. "Syuting sama si cantikk si banyak bisa nyaa @prillylatuconsina96," tulis Ummy Quary yang dibagikan ulang Prilly Latuconsina di Instagram story. 

Prilly Latuconsina

Dalam unggahan itu, Prilly Latuconsina terlihat memakai kemeja bewarna putih tengah duduk di sebuah kursi. Prilly juga memakai berbagai aksesori seperti cincin, kalung, anting hingga jam tangan untuk menunjang penampilannya tersebut. Setelah ditelusuri, jam tangan yang dipakai Prilly Latuconsina merek Cartier.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064127/potret_prilly_latuconsina_diving_di_pulau_alor_pelipur_lara_saat_gelisah-XqJv_large.jpg
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061260/prilly_latuconsina-ADwF_large.jpg
Prilly Latuconsina Rupanya Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060999/andre_taulany-wlfX_large.jpg
Beri Nasihat Pernikahan untuk Prilly Latuconsina, Andre Taulany Disebut Curhat Colongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/194/3050985/prilly_latuconsina-oSEg_large.jpg
Prilly Latuconsina Ngaku Hemat Biaya Belanja Pakaian sejak Kurus, Pakai Ukuran Anak 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050845/prilly_latuconsina-u7d5_large.jpg
Prilly Latuconsina Bisa Pakai Celana Anak 10 Tahun Usai Bobot Tubuhnya Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/33/3050653/prilly_latuconsina-5I82_large.jpg
Prilly Latuconsina Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan dengan Bahasa Isyarat, Tuai Pujian Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement