Terlihat Simpel, Jam Tangan Prilly Latuconsina Ternyata Harganya Rp23 Juta

ARTIS cantik Prilly Latuconsina selalu membuat heboh netizen dengan potret cantiknya. Apalagi, saat ini Prilly Latuconsina berhasil menurunkan berat badannya sampai 38 kilogram.

Fashion Prilly Latuconsina itu kerap mencuri perhatian. Sebab aktris 27 tahun itu kerap tampil styles dengan padupadan busananya yang simple namun tetap keren dan dibagikan di akun Instagram pribadinya @prillylatuconsina96.

Seperti baru-baru ini, Prilly Latuconsina nampak sedang syuting dengan mantan artis Lenong Bocah Ummi Quary. "Syuting sama si cantikk si banyak bisa nyaa @prillylatuconsina96," tulis Ummy Quary yang dibagikan ulang Prilly Latuconsina di Instagram story.

Dalam unggahan itu, Prilly Latuconsina terlihat memakai kemeja bewarna putih tengah duduk di sebuah kursi. Prilly juga memakai berbagai aksesori seperti cincin, kalung, anting hingga jam tangan untuk menunjang penampilannya tersebut. Setelah ditelusuri, jam tangan yang dipakai Prilly Latuconsina merek Cartier.