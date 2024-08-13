Miliki Perlengkapan Utama Badminton Ini, Dijamin Performa Makin Meningkat

JAKARTA - Permainan bulu tangkis atau badminton menjadi salah satu olahraga yang dikenal dan sering dimainkan. Di beberapa daerah, olahraga ini juga dipertandingkan saat momen 17 Agustus. Sudah siap belum?

Untuk mempersiapkannya, Anda tetap harus memerhatikan beberapa hal sebelum memulai pertandingan. Misalnya, lakukan pemanasan agar tubuh siap untuk beraktivitas intens dan meminimalisir terjadinya cedera otot dan sendi.

Selain itu, perhatikan juga perlengkapan untuk bermain badminton. Hal ini untuk menunjang permainan semakin lancar dan nyaman. Dengan begitu, atmosfer bertanding badminton akan lebih terasa.

Nah, berikut ini beberapa perlengkapan yang perlu diperhatikan sebelum bermain badminton.

1. Raket Badminton

Perlengkapan yang pertama perlu diperhatikan dan dibutuhkan adalah raket badminton karena akan menunjang ayunan tangan ketika bermain. Bagi pemula, menentukan raket yang tepat tentu akan membingungkan. Apalagi, saat ini tersedia dengan berbagai jenis dan spesifikasi dari berbagai merek.