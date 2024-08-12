Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nita Gunawan Unggah Foto Pakai Tanktop, Netizen Malah Salfok dengan Lebam di Lengan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |09:08 WIB
Nita Gunawan Unggah Foto Pakai Tanktop, Netizen Malah Salfok dengan Lebam di Lengan
Potret Nita Gunawan dengan TankTop. (Foto: Instagram)
A
A
A

NITA Gunawan merupakan seorang selebgram yang kehidupannya kerap mencuri perhatian publik. Selain pengakuannya sudah tidak perawan padahal belum menikah, Nita juga sempat mencuri perhatian karena sempat memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen.

Perempuan 33 tahun ini juga memiliki paras cantik dan menawan. Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan potretnya.

Nita Gunawan

Seperti pada postingan terbarunya, Nita mengunggah foto saat dirinya sedang berada di sebuah restoran. Dia tampil casual memakai tanktop warna putih dipadukan dengan jeans.

Selebgram yang disebut mirip dengan Agnez Mo ini nampak cantik dengan makeup tebal. Dia menguncir rambutnya dan menyisakan poni samping.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037214/nita_gunawan-Fkzq_large.jpg
Potret Nita Gunawan Bergaya di MRT, Tampil Kece ala Cewek Mamba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033312/nita_gunawan_trauma_punya_anak_usai_dituding_sebagai_penyebab_kematian_sang_ayah-PqAW_large.jpg
Nita Gunawan Trauma Punya Anak usai Dituding sebagai Penyebab Kematian Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/612/3026026/nita_gunawan-N40q_large.jpg
Potret Nita Gunawan dengan Off Shoulder Merah, Cantik Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/612/2939129/tampilan-terbaru-nita-gunawan-pamer-udel-bikin-netizen-nge-lag-kdk8SxlQMX.jpg
Tampilan Terbaru Nita Gunawan Pamer Udel, Bikin Netizen Nge-Lag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/298/2888766/nita-gunawan-stop-konsumsi-makanan-berkalori-sejak-setahun-lalu-ini-alasannya-qoV1sZDesy.jpeg
Nita Gunawan Stop Konsumsi Makanan Berkalori sejak Setahun Lalu, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/612/2888652/nita-gunawan-senang-lari-bareng-ganjar-pranowo-dan-hary-tanoesoedibjo-ini-pengalaman-luar-biasa-YSv9jYbM8D.jpeg
Nita Gunawan Senang Lari Bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo, Ini Pengalaman Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement