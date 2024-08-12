Nita Gunawan Unggah Foto Pakai Tanktop, Netizen Malah Salfok dengan Lebam di Lengan

NITA Gunawan merupakan seorang selebgram yang kehidupannya kerap mencuri perhatian publik. Selain pengakuannya sudah tidak perawan padahal belum menikah, Nita juga sempat mencuri perhatian karena sempat memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen.

Perempuan 33 tahun ini juga memiliki paras cantik dan menawan. Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan potretnya.

Seperti pada postingan terbarunya, Nita mengunggah foto saat dirinya sedang berada di sebuah restoran. Dia tampil casual memakai tanktop warna putih dipadukan dengan jeans.

Selebgram yang disebut mirip dengan Agnez Mo ini nampak cantik dengan makeup tebal. Dia menguncir rambutnya dan menyisakan poni samping.