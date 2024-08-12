Viral Bocah Tersangkut di Kuburan, Lah Kok Bisa Sih?

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki tersangkut di dalam kijing. Situasi tersebut membuat warga sekitar heboh dan berusaha untuk mengeluarkan anak tersebut.

Video tersebut diunggah oleh akun X (Twitter) @jawashitpost yang memberikan keterangan, "Ada aja tingkahmu nak." Terlihat juga seorang pria yang diyakini ayah bocah tersebut berusaha mengeluarkannya dari kijing tersebut.

Dalam video tersebut, tampak warga sibuk mencoba menenangkan sang anak yang panik. Beberapa lainnya memikirkan cara untuk bisa mengeluarkan bocah laki-laki yang tersangkut tersebut.

Diketahui, anak tersebut sedang bermain-bermain di areal pemakaman umum saat para orang tua sedang melakukan kerja bakti. Entah apa alasannya, sang anak malah masuk ke makam yang kondisi tanahnya bolong. Apesnya, sang anak tidak bisa keluar dari makam itu setelah kepalanya tersangkut.

Dalam video terlihat kijing berwarna putih yang berada di atas makam orang dewasa itu memiliki lubang cukup kecil di bagian tengah. Lubang tersebut biasanya dijadikan anggota keluarga untuk menaruh bunga saat melakukan ziarah.

Bocah tersebut terlihat kesulitan untuk mengeluarkan badannya yang sudah masuk hingga ke bagian leher. Naasnya, kijing tersebut sudah diperkuat dengan semen coran di setiap sisinya sehingga tidak bisa diangkat untuk mengeluarkan badannya.