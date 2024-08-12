Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah Tersangkut di Kuburan, Lah Kok Bisa Sih?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |08:09 WIB
Viral Bocah Tersangkut di Kuburan, Lah Kok Bisa Sih?
Viral Anak Nyangkut di Makam. (Foto: X)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki tersangkut di dalam kijing. Situasi tersebut membuat warga sekitar heboh dan berusaha untuk mengeluarkan anak tersebut.

Video tersebut diunggah oleh akun X (Twitter) @jawashitpost yang memberikan keterangan, "Ada aja tingkahmu nak." Terlihat juga seorang pria yang diyakini ayah bocah tersebut berusaha mengeluarkannya dari kijing tersebut.

Dalam video tersebut, tampak warga sibuk mencoba menenangkan sang anak yang panik. Beberapa lainnya memikirkan cara untuk bisa mengeluarkan bocah laki-laki yang tersangkut tersebut.

Viral Anak di Kuburan

Diketahui, anak tersebut sedang bermain-bermain di areal pemakaman umum saat para orang tua sedang melakukan kerja bakti. Entah apa alasannya, sang anak malah masuk ke makam yang kondisi tanahnya bolong. Apesnya, sang anak tidak bisa keluar dari makam itu setelah kepalanya tersangkut.

Dalam video terlihat kijing berwarna putih yang berada di atas makam orang dewasa itu memiliki lubang cukup kecil di bagian tengah. Lubang tersebut biasanya dijadikan anggota keluarga untuk menaruh bunga saat melakukan ziarah.

Bocah tersebut terlihat kesulitan untuk mengeluarkan badannya yang sudah masuk hingga ke bagian leher. Naasnya, kijing tersebut sudah diperkuat dengan semen coran di setiap sisinya sehingga tidak bisa diangkat untuk mengeluarkan badannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement