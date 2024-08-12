Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Soraya Rasyid Tampil Anggun dengan Kebaya Merah, Perut Mulusnya Mengintip

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:02 WIB
Soraya Rasyid Tampil Anggun dengan Kebaya Merah, Perut Mulusnya Mengintip
Potret Soraya Rasyid dengan Kebaya Merah. (Foto: Instagram)
A
A
A

SORAYA Rasyid salah satu artis dan juga presenter yang cukup terkenal. Namanya juga jadi sorotan setelah terseret dalam rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi.

Dikenal sebagai host Uang Kaget, Perempuan 27 tahun ini memang aktif membagikan potretnya di Instagram. Salah satunya momen dia saat kondangan. 

Soraya tampil anggun dalam balutan kebaya merah. Dia pun tetap menunjukkan keseksiannya pada busananya itu. Berikut ulasannya dari Instagram @sorayarasyid12. 

Tampil anggun dalam balutan kebaya
Soraya Rasyid
Potret Soraya Rasyid tampil anggun pakai kebaya dan songket. Busana yang ia pakai itu dari Maezurra by Temidiya. Dia memakai kebaya modern warna merah dengan sentuhan lace dan payet. Dia memadukan outfitnya dengan rok dari kain songket warna merah dan gold sehingga terkesan lebih mewah.

"Woy cantik banget sih," kata @monica***

Tampil seksi
Soraya Rasyid
Busana yang ia pakai ini tetap menunjukkan keseksiannya. Dia memakai crop top dengan area dadanya transparan tetap menggoda. Sementara itu roknya memiliki belahan tinggi hingga menunjukkan pahanya. Ia memadukan penampilannya dengan high heels.

"Juara," tambah @temi***

 

