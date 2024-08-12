Tips Tak Canggung Berinteraksi dengan Orang Baru, Langsung dari Psikolog

DALAM aktivitas sosial berkehidupan sehari-hari, tak jarang kita akan bertemu dengan banyak orang baru. Memulai percakapan dengan orang baru tidak selalu mudah bagi sebagian orang.

Bahkan, untuk sekadar berbasa-basi kadang sangat sulit dan membutuhkan skill khusus bagi si pembicara. Jika Anda sering berada dalam situasi seperti ini, penting untuk tahu dan paham, tips dan trik berkomunikasi dan tidak canggung ketika berhadapan dengan orang baru.



Psikolog sekaligus pakar interaksi sosial, Saskhya Aulia Prima, M.Psi, mengatakan ada sebagian orang yang memang sulit berinteraksi dengan orang baru. Bahkan ada yang memilih bermain gadget, daripada mengobrol dengan orang baru yang ada di dekatnya.



“Genarasi muda saat ini tumbuh di era digital, ketika ketemu stranger-orang asing merasa kurang nyaman. Itu yang jadi tantangan banget,” ujar Saskhya dalam acara Media Gathering RITZ Crackers baru-baru ini.



Dalam kesempatan itu, Saskhya memberikan tips cara berinteraksi dengan orang baru agar tidak canggung. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah, usahakan untuk tidak bermain gadget saat merasa canggung.



"Dengan tidak main ponsel, kita bisa lebih fokus saat berinteraksi dengan orang di depan kita," katanya.



Selain itu juga bisa mengamati lingkungan sekitar sebelum memulai percakapan.



“Dengan mengamati keadaan sekitar dapat membantu kita merasa lebih nyaman dan mengurangi kecanggungan,” saran Saskhya.



Menurut Saskhya, memulai obrolan juga bisa lewat makanan. Misalnya saat sedang makan bisa membahas soal makanan tersebut.



“Biasanya kalau makan bisa ngobrol lebih banyak. Bahas soal rasa, favorit makanan, dan lain sebagainya, dari situ bisa mulai cair suasananya,” tutupnya singkat.

(Rizky Pradita Ananda)