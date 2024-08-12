Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Tak Canggung Berinteraksi dengan Orang Baru, Langsung dari Psikolog

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:30 WIB
Tips Tak Canggung Berinteraksi dengan Orang Baru, Langsung dari Psikolog
Tips Tak Canggung Berinteraksi dengan Orang Baru (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

DALAM aktivitas sosial berkehidupan sehari-hari, tak jarang kita akan bertemu dengan banyak orang baru. Memulai percakapan dengan orang baru tidak selalu mudah bagi sebagian orang.

Bahkan, untuk sekadar berbasa-basi kadang sangat sulit dan membutuhkan skill khusus bagi si pembicara. Jika Anda sering berada dalam situasi seperti ini, penting untuk tahu dan paham, tips dan trik berkomunikasi dan tidak canggung ketika berhadapan dengan orang baru.

Psikolog sekaligus pakar interaksi sosial, Saskhya Aulia Prima, M.Psi, mengatakan ada sebagian orang yang memang sulit berinteraksi dengan orang baru. Bahkan ada yang memilih bermain gadget, daripada mengobrol dengan orang baru yang ada di dekatnya.

“Genarasi muda saat ini tumbuh di era digital, ketika ketemu stranger-orang asing merasa kurang nyaman. Itu yang jadi tantangan banget,” ujar Saskhya dalam acara Media Gathering RITZ Crackers baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Saskhya memberikan tips cara berinteraksi dengan orang baru agar tidak canggung. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah, usahakan untuk tidak bermain gadget saat merasa canggung.

 


"Dengan tidak main ponsel, kita bisa lebih fokus saat berinteraksi dengan orang di depan kita," katanya.

Selain itu juga bisa mengamati lingkungan sekitar sebelum memulai percakapan.

“Dengan mengamati keadaan sekitar dapat membantu kita merasa lebih nyaman dan mengurangi kecanggungan,” saran Saskhya.

Menurut Saskhya, memulai obrolan juga bisa lewat makanan. Misalnya saat sedang makan bisa membahas soal makanan tersebut.


“Biasanya kalau makan bisa ngobrol lebih banyak. Bahas soal rasa, favorit makanan, dan lain sebagainya, dari situ bisa mulai cair suasananya,” tutupnya singkat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/612/3167354//selingkuh-dNaq_large.jpg
Ciri-Ciri Suami Selingkuh, Gampang Marah hingga Jadi Pelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/612/3167178//pasutri-uXgc_large.jpg
Gosip Bareng Pasangan Bisa Bikin Hubungan Makin Mesra
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement