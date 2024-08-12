Potret Mesranya El Rumi dan Syifa Hadju Triple Date Bareng Kesha Ratuliu dan Margin Winaya

EL Rumi dan Syifa Hadju nampaknya semakin mesra dan tak lagi ragu pamer kedekatan di media sosial. Baru-baru ini, terlihat El dan Syifa makin lengket, bahkan ikut triple date bersama rekan selebritis, Kesha Ratuliu dan istri Ali Syakib, Margin Winaya.

Momen itu diunggah akun Instagram Kesha, @kesharatuliu. Terlihat Kesha dan Margin berpose dengan pasangan mereka masing-masing. Kemudian, nampak El dan Syifa turut asyik berpose berdua bersama Kesha dan Margin.

“Slide 2 maaf ada nyamuk,” tulis Kesha sebagai keterangan video, dikutip Senin (12/8/2024)

Dari foto yang diunggah, terlihat El dengan mesra merangkul Syifa yang berdiri di sampingnya. Syifa nampak cantik dengan busana kasual hitam dan El memakai kaus putih dan berpose mesra bersama.

Keduanya juga tak ragu memamerkan senyum manis mereka. Di slide kedua, El dan Syifa juga asyik saling bersandar dan terlihat semakin lengket berdua.