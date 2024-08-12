Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Manfaat Vitamin E untuk Kulit, Tak Cuma Antioksidan Kuat Aja Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:03 WIB
5 Manfaat Vitamin E untuk Kulit, Tak Cuma Antioksidan Kuat Aja Loh
Vitamin E dalam Makanan. (Foto: Freepik)
A
A
A

VITAMIN E tidak hanya melindungi kulit dari kerusakan, namun juga sebagai antioksidan kuat. Vitamin E pun memiliki banyak manfaat yang membantu kulit menjadi sehat dan bercahaya. 

Berikut adalah beberapa manfaat utama vitamin E untuk kulit, dan bagaimana Anda bisa memasukkannya ke dalam rutinitas perawatan kulit Anda.

Melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas
Salah satu manfaat utama vitamin E adalah kemampuannya dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul yang tidak dapat merusak sel kulit sehingga menyebabkan penuaan dini dan peningkatan kanker kulit.

Vitamin E berperan sebagai antioksidan dengan menetralkan radikal bebas, sehingga membantu mencegah kerusakan sel kulit dan menjaga kulit tetap muda dan sehat.

Membantu menghilangkan kulit kering dan bersisik
Vitamin E dikenal karena kemampuannya dalam mempertahankan kelembapan kulit. Sangat efektif mengatasi kulit kering dan bersisik dengan membantu mengembalikan lapisan lipid kulit yang merupakan pertahanan alami kulit terhadap dehidrasi.

Penggunaan minyak vitamin E dan produk perawatan kulit yang mengandung vitamin E dapat membantu menjaga kulit tetap lembut dan lembab sehingga lembut dan halus.

 

