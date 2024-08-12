Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Alasan Dokter Cahyono Tidak Pernah Meresepkan Obat Kimia

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:00 WIB
3 Alasan Dokter Cahyono Tidak Pernah Meresepkan Obat Kimia
Dokter Cahyono. (Foto: Instagram @dr.cahyono.sp)
A
A
A

ALASAN Dokter Cahyono tidak pernah meresepkan obat kimia, menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, dr. Cahyono adalah seorang praktisi pengobatan holistik dengan gelar spesialis naturophaty yang dikenal karena pendekatannya yang unik dan berbeda dari kebanyakan dokter lainnya.

Merangkum melalui berbagai sumber pada Senin (12/8/2024) sebelumnya, dr. Cahyono pernah mendirikan klinik kecil di Semarang kemudian pindah ke Jakarta. Karena di Jakarta hanya menumpang dengan klinik lain, akhirnya dia mencoba kembali dengan menyewa ruko di Depok secara mandiri dan mendirikan RSHI (Rumah Sakit Holistik Indonesia).

Dokter Cahyono pun memiliki kebiasaan dengan tidak pernah meresepkan obat kimia kepada para pasiennya. Lantas mengapa demikian? Berikut tiga alasan dr. Cahyono tidak pernah meresepkan obat kimia, yuk disimak!

Dokter Cahyono

Dokter Cahyono mengatakan jika seseorang terlalu sering mengonsumsi obat-obatan kimia, maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu obat-obatan kimia hanya ampuh meredam gejala penyakit tetapi dapat menimbulkan kerusakan dalam tubuh.

Oleh karena itu, dia memilih untuk fokus pada konsep pengobatan alami yang tidak hanya meredam gejala, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakitnya.

Dokter Cahyono menemukan resep untuk kesehatan yang lebih baik tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia yaitu dengan meresepkan suplemen.

Dia menggabungkan berbagai macam unsur pengobatan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Konsep pengobatan ini di dasari dengan teknologi, riset dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement