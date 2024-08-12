3 Alasan Dokter Cahyono Tidak Pernah Meresepkan Obat Kimia

ALASAN Dokter Cahyono tidak pernah meresepkan obat kimia, menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, dr. Cahyono adalah seorang praktisi pengobatan holistik dengan gelar spesialis naturophaty yang dikenal karena pendekatannya yang unik dan berbeda dari kebanyakan dokter lainnya.

Merangkum melalui berbagai sumber pada Senin (12/8/2024) sebelumnya, dr. Cahyono pernah mendirikan klinik kecil di Semarang kemudian pindah ke Jakarta. Karena di Jakarta hanya menumpang dengan klinik lain, akhirnya dia mencoba kembali dengan menyewa ruko di Depok secara mandiri dan mendirikan RSHI (Rumah Sakit Holistik Indonesia).

Dokter Cahyono pun memiliki kebiasaan dengan tidak pernah meresepkan obat kimia kepada para pasiennya. Lantas mengapa demikian? Berikut tiga alasan dr. Cahyono tidak pernah meresepkan obat kimia, yuk disimak!

Dokter Cahyono mengatakan jika seseorang terlalu sering mengonsumsi obat-obatan kimia, maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu obat-obatan kimia hanya ampuh meredam gejala penyakit tetapi dapat menimbulkan kerusakan dalam tubuh.

Oleh karena itu, dia memilih untuk fokus pada konsep pengobatan alami yang tidak hanya meredam gejala, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakitnya.

Dokter Cahyono menemukan resep untuk kesehatan yang lebih baik tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia yaitu dengan meresepkan suplemen.

Dia menggabungkan berbagai macam unsur pengobatan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Konsep pengobatan ini di dasari dengan teknologi, riset dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.