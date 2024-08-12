Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Prilly Latuconsina Ngaku Cuek soal Ukuran Tubuh, Ini Alasannya!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:00 WIB
Prilly Latuconsina Ngaku Cuek soal Ukuran Tubuh, Ini Alasannya!
Prilly Latuconsina sukses turunkan berat badan. (Foto: Instagram Prilly Latuconsina)
ARTIS Prilly Latuconsina memilih cuek dalam menyikapi bullyan dari netizen, perihal bentuk tubuhnya. Diketahui penampilan Prilly Latuconsina saat ini lebih kurus dari sebelumnya.

Saat ini berat badan Prilly Latuconsina naik turun di 38 dan 39 kilogram. Sayangnya berat badan Prilly Latuconsina itu dinilai tidak proposional. Lantaran di bagian kepalanya besar, sedangkan dari leher hingga kaki kecil.

"Gak aku gak balesin," kata Prilly Latuconsina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Prilly Latuconsina

Pasalnya netizen selalu akan mem bully nya, baik saat tubuhnya lebih berisi maupun seperti sekarang.

