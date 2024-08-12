7 Makanan Penambah Darah, Cocok untuk Si Anemia

BEBERAPA dari Anda mungkin pernah mengalami kondisi saat beraktivitas, kemudian tiba-tiba merasa mudah lelah, pusing, pucat, jantung tidak teratur, hingga sulit konsentrasi?

Kondisi ini kemudian berlanjut bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi lama-kelamaan intensitasnya cukup sering dan mulai menganggu aktivitas keseharian.

Jangan dianggap remeh, mungkin beberapa kondisi tersebut merupakan gejala dari anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh tidak punya cukup sel darah merah, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor misalnya seperti kekurangan zat besi hingga masalah genetik.

Hal ini menyebabkan proses pengantaran oksigen dan nutrisi oleh darah menjadi terganggu. Salah satu cara mengatasi kondisi ini adalah dengan mengonsumsi makanan penambah darah.

Nah, berikut beberapa rekomendasi makanan penambah darah yang mengandung zat besi tinggi, melansir dari berbagai sumber, Senin, (12/8/2024)

1.Sayuran berdaun hijau: Contohnya brokoli dan bayam, ini masuk jadi makanan penambah darah yang aman untuk lambung dengan zat besi tinggi. Per 100 gram bayam atau brokoli mengandung 2,7 milligram zat besi. Jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan asupan harian tubuh terhadap nutrisinya.

Foto: Shutterbug75/Pixabay

Namun, perlu diperhatikan, dalam mengolah sayur penambah darah ini sebaiknya Anda memasaknya terlebih dahulu hingga matang agar khasiatnya bisa dirasakan secara optimal.

2. Makanan tinggi asam folat: Asam folat merupakan salah satu jenis nutrisi vitamin B kompleks yang cukup dibutuhkan oleh tubuh, karena berperan dalam memproduksi sel darah merah.

Contoh makanan penambah gula darah yang mengandung tinggi asam folat adalah seperti hati unggas, kecambah, kacang tanah, pisang, hingga sayuran berdaun hijau.