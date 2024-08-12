Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Som Tam, Salad Thailand Viral di TikTok yang Bikin Ngiler

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:30 WIB
Resep Som Tam, Salad Thailand Viral di TikTok yang Bikin Ngiler
Resep Som Tam, Salad Thailand Viral (Foto: kanal YouTube Ceceromed Kitchen)
A
A
A

RAGAM makanan khas Thailand nampaknya semakin populer di Indonesia. Memiliki cita rasa yang cenderung asam dan pedas, membuat banyak sajian masakan Thailand yang disukai masyarakat di Indonesia.

Salah satunya yang cukup viral ialah som tam. Som tam merupakan salad Thailand yang memiliki rasa asam dan pedas yang sempurna. Salad khas Thailand satu ini, beberapa waktu lalu pernah viral di media sosial, terutama di linimasa TikTok.

Som tam merupakan aneka sayu-sayuran mentah yang diparut kemudian disajikan dengam bumbu-bumbu khas Thailand. Bila Anda penasaran dengan som tam dan ingin membuatnya di rumah,

Berikut cara membuat som tam rumahan,  salad Thailand yang begitu lezat dan cocok di lidah Indonesia, dikutip dari kanal YouTube, Ceceromed Kitchen, Senin (12/8/2024)

Bahan-bahan:

1/2 buah pepaya mentah

1 genggam cabe rawit merah

3 siung bawang putih

1 genggam kacang tanah sangrai

4 sdm ebi sangrai

70 gram gula merah

3 sdm asam jawa dicampur 100 ml air

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783//viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739//viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331//viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174//viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement