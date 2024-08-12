Resep Som Tam, Salad Thailand Viral di TikTok yang Bikin Ngiler

RAGAM makanan khas Thailand nampaknya semakin populer di Indonesia. Memiliki cita rasa yang cenderung asam dan pedas, membuat banyak sajian masakan Thailand yang disukai masyarakat di Indonesia.

Salah satunya yang cukup viral ialah som tam. Som tam merupakan salad Thailand yang memiliki rasa asam dan pedas yang sempurna. Salad khas Thailand satu ini, beberapa waktu lalu pernah viral di media sosial, terutama di linimasa TikTok.

Som tam merupakan aneka sayu-sayuran mentah yang diparut kemudian disajikan dengam bumbu-bumbu khas Thailand. Bila Anda penasaran dengan som tam dan ingin membuatnya di rumah,

Berikut cara membuat som tam rumahan, salad Thailand yang begitu lezat dan cocok di lidah Indonesia, dikutip dari kanal YouTube, Ceceromed Kitchen, Senin (12/8/2024)

Bahan-bahan:

1/2 buah pepaya mentah

1 genggam cabe rawit merah

3 siung bawang putih

1 genggam kacang tanah sangrai

4 sdm ebi sangrai

70 gram gula merah

3 sdm asam jawa dicampur 100 ml air