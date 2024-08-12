Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Kuning Tumpeng, Cocok untuk Lomba 17 Agustus

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |16:30 WIB
Resep Nasi Kuning Tumpeng, Cocok untuk Lomba 17 Agustus
Resep Nasi Kuning Tumpeng, Cocok untuk Lomba 17 Agustus (Foto: Youtube Ika Mardatilah)
A
A
A

PERAYAAN Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus tiap tahunnya,  sudah di depan mata. Di HUT RI ini, biasanya ada banyak kegiatan dan lomba seru yang bisa dilakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Tanah Air.

Selain dari lomba-lomba seperti balap karung atau makan kerupuk, ada salah satu lomba yang cukup unik dan kerap ada di setiap momen kemerdakaan, yakni lomba menghias tumpeng.

Tumpeng sendiri merupakan nasi yang disajikan dengan bentuk segitiga dan dipadukan bersama aneka lauk pauk. Nasi tumpeng sendiri merupakan nasi kuning yang nantinya akan dihias semenarik mungkin dengan beragam lauk dan garnish.

Nasi tumpeng sendiri identik sebagai sebuah simbol perayaan dan juga bisa dimaknai sebagai momen tumpengan di hari kemerdekaan. Nah, buat Anda yang ingin membuat nasi tumpeng untuk lomba 17 Agustus nanti, tak perlu khawatir.

Meski terlihat sulit, membuat nasi tumpeng cukup mudah asalkan mengikuti resep dan tipsnya dengan benar. Agar bisa membuatnya untuk momen 17 Agustus nanti, yuk simak resep dan cara membuat nasi tumpeng dikutip dari kanal YouTube, Ika Mardatilah, Senin (12/8/2024)

Bahan-bahan:

﻿1.5 kg beras

﻿200 gr beras ketan

﻿2 butir kelapa tua

﻿15 siung bawang putih

﻿200 gr kunyit

﻿5 batang serai

﻿1 ruas kencur

﻿100 gr kayu manis

﻿10 lembar daun jeruk

﻿1 sdm garam

﻿﻿1 bungkus penyedap rasa

 

