MUFFEST+ 2024 Sukses Digelar, Sampai Jumpa di 2025

PERHELATAN Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ sukses digelar selama empat hari, mulai 8-11 Agustus 2024. Acara tahunan ini melibatkan partisipasi dari 175 brand.

Tahun ini, MUFFEST+ mengusung tema “Flying to the Global Market”. Ajang ini menjadi salah satu landasan untuk memproklamirkan fesyen modest Indonesia sebagai trendsetter di pasar lokal, nasional, maupun internasional, dan Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia.

“Setiap tahun, punya challenge. Tahun ini, challenge-nya dalam mencari lokasi untuk penyelenggaraan MUFFEST+. DI JCC Senayan, aman. Namun, rebutan. Di sini secara finansial juga tidak murah. Bahkan, lebih mahal karena harus membuat tempat outdoor,” tutur Ali Charisma selaku Advisory Indonesian Fashion Chamber (IFC) kepada Okezone.com di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2024).