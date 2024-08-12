Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

MUFFEST+ 2024 Sukses Digelar, Sampai Jumpa di 2025

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:16 WIB
MUFFEST+ 2024 Sukses Digelar, Sampai Jumpa di 2025
MUFFEST+ 2024 sukses digelar, sampai jumpa di 2025. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)
A
A
A

PERHELATAN Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ sukses digelar selama empat hari, mulai 8-11 Agustus 2024. Acara tahunan ini melibatkan partisipasi dari 175 brand.

Tahun ini, MUFFEST+ mengusung tema “Flying to the Global Market”. Ajang ini menjadi salah satu landasan untuk memproklamirkan fesyen modest Indonesia sebagai trendsetter di pasar lokal, nasional, maupun internasional, dan Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia. 

“Setiap tahun, punya challenge. Tahun ini, challenge-nya dalam mencari lokasi untuk penyelenggaraan MUFFEST+. DI JCC Senayan, aman. Namun, rebutan. Di sini secara finansial juga tidak murah. Bahkan, lebih mahal karena harus membuat tempat outdoor,” tutur Ali Charisma selaku Advisory Indonesian Fashion Chamber (IFC) kepada Okezone.com di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

MUFFEST+ 2024 sukses digelar di Istora Senayan, Jakarta. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
MUFFEST+ 2024 sukses digelar di Istora Senayan. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047053/kayo_by_fey_kayo-pzyt_large.jpg
KAYO By Fey Kayo Bawa Keindahan Tenun Silungkang ke Panggung MUFFEST
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/194/3045765/muffest_2024-r8fC_large.jpg
MUFFEST 2024, Perhelatan Modest Fashion Terbesar di Indonesia Dimulai 8 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/194/3126070//koleksi_reborn29-IJVd_large.jpg
Syukriah Rusydi Tampil di Moscow Fashion Week, Usung Budaya Nusantara untuk Koleksi Fall/Winter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/194/3116516//muffest-M1Xd_large.jpg
10 Tahun MUFFEST+, Konsisten Usung Sustainable Lifestyle dan Majukan Modest Fashion Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/194/3116275//dhini_aminarti-2YoT_large.jpg
MUFFEST+ 2025, Dhini Aminarti dan 3 Artis Lainnya Hadir dengan Koleksi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement