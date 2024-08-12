Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jogja Fashion Trend, Kukuh Hariyawan Kombinasikan Kebaya dan Wastra Nusantara

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |21:23 WIB
Jogja Fashion Trend, Kukuh Hariyawan Kombinasikan Kebaya dan Wastra Nusantara
Busana Kukuh Hariyawan di Jogja Fashion Trend. (Foto: MNC)
A
A
A

DESAINER Kukuh Hariyawan turut memeriahkan Jogja Fashion Trend 2024 hari keempat. Kukuh Hariyawan menampilkan karyanya lewat jenama Kebaya Adhikari dalam peragaan tunggal.

Kebaya Adhikari mengusung tema Treasure Acculturation dimana terjadi akulturasi atau percampuram kekayaan budaya Indonesia berupa wastra dari berbagai daerah dengan kebaya.

Kukuh Hariyawan

Tangan dingin Kukuh Hariyawan memadukan kebaya dengan batik, songket, kain Bali, dan kain NTT menjadi 57 looks yang begitu menawan. Kukuh ingin kebaya yang dihadirkan menampilkan kesan modern yang kekinian. 

Kebaya Adhikari ini memang sengaja dihadirkan dengan tidak terpaku apda pakem-pakem tertentu, seperti contohnya penggunaan bustier yang tidak dipakai di bagian dalam.  

Kukuh Hariyawan

Kukuh yang mengemas pagelarannya dalam empat sequence itu memunculkan kebaya unik dengan bawahan legging di salah satu sequencenya. Kukuh ingin kebaya tidak melulu penggunaannya identik untuk kondangan atau acara formal saja melainkan bisa digunakan dalam acara sehari-hari dengan lebih casual. Kebaya modern yang simple dan casual kini begitu diminati oleh Gen Z.

"Jadi memang sangat modern kita tidak terpaku dengan suatu pakem, kita lari dari pakem, cuttingan modern. Sebenarnya saya pengin menyampaikan bahwa kebaya itu tidak hanya melulu untuk kondangan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177267//twice-wSYm_large.jpg
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177161//gigi_bela_hadid-RwVG_large.jpg
Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/12/3163726//kuningan_city_mall_kemerdekaan-Fuz3_large.jpg
Rayakan Kemerdekaan RI di Kuningan City Mall lewat Indonesia Dalam Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946//fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/624/3153872//ivan_gunawan-03cF_large.jpg
Tak Malu Jadi Lulusan SMA, Ivan Gunawan: Saya Bisa Bawa Prestasi untuk Karier dan Bisnis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement