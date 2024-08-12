Penutupan Olimpiade Paris, Billie Eilish Tampil dengan Kaos Oversized dan Celana Pendek

OLIMPIADE Paris 2024 resmi berakhir, dan ditutup dengan berbagai aksi dari para artis. Salah satunya adalah penyanyi Billie Eilish yang membawakan tampil di atas panggung.

Billie Eilish pun membawakan lagu terbarunya, "Birds of a Feather," dari album “Hit Me Hard and Soft”. Penyanyi yang sudah mengumpulkan banyak penghargaan ini pun menciptakan suasana yang unik dan memukau.

Dia tampil dengan gaya khasnya yang unik, dengan kaos polo oversized dari Ralph Lauren lalu dikombinasikan dengan short pants khaki. Penampilannya terlihat santai, meski begitu tetap penuh gaya dan mencerminkan kepribadian serta selera fashionnya.

Billie Elish dipilih, lantaran menjadi simbol transisi dari Paris ke Los Angeles, kota yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2028. Memang, setelah Olimpiade Paris 2024 berakhir, LA dipilih jadi kota selanjutnya yang akan menyelenggarakan Olimpiade.