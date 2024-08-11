Viral Penjual Bakmi Ini Ternyata Teman Dekat Hotman Paris, Satu Fakultas Beda Nasib

BARU-BARU ini teman kuliah Hotman Paris viral di media sosial. Pasalnya, alih-alih sukses menjadi pengacara kondang seperti Hotman, dia kini justru menjadi penjual bakmi.

Penampakan teman dekat Hotman Paris saat kuliah itu pun tampak dibagikan langsung oleh sang pengacara kondang tersebut lewat postingan di Instagramnya.

“Hehe teman kuliah,” ujar Hotman, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @hotmanparisofficial.

Hotman tampak mengunggah ulang sebuah konten video yang dibuat oleh seorang food content creator tersebut. Dalam konten video tersebut terlihat, teman kuliah Hotman Paris yang akrab dipanggil Om Yoyong itu terlihat meracik langsung bakmi yang dijualnya di salah satu kawasan yang ada di Bandung.

Saat diwawancara oleh sang konten kreator, Om Yoyong mengatakan bahwa ia kuliah S1 jurusan hukum di kampus yang sama dengan Hotman Paris, yakni Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung. “Saya kuliahnya kuliah hukum. S1 Hukum Unpar seangkatan sama si Hotman. Terus jadi ngebakmi,” ujarnya.

Rupanya, Om Yoyong sudah cukup lama berjualan bakmi hingga memiliki kedainya sendiri yang dinamakan ‘Bakmi Cepot’ dan kini berlokasi di Paskal Hyper Square 23, Bandung. Tak tanggung-tanggung, Om Yoyong sudah berjualan bakmi hingga 17 tahun lamanya! Tak heran, Bakmi CEPOT menjadi salah satu kedai bakmi legendaris di Bandung.

Menurut keterangan konten kreator dalam video tersebut, kedai tersebut tak pernah sepi pelanggan. Bahkan, tak hanya dari Bandung, banyak warga Jakarta yang rela jauh-jauh ke Bandung demi bisa menyicipi bakmi racikan Om Yoyong.