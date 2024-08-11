Tasyakuran 7 Bulan Kehamilan, Erina Gudono Pakai Makeup Minimalis dan Elegan

ERINA Gudono baru saja melangsungkan acara tasyakuran 7 bulan kehamilannya bersama sang suami, Kaesang Pangarep. Acara tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dia memilih nuansa pastel dalam cara tasyakuran ini. Menantu Presiden RI, Joko Widodo itu juga terlihat anggun dalam balutan kebaya bernuansa biru langit dan merah muda. Kebaya model kutu baru itu juga terlihat elegan dengan sentuhan motif bunga di sekitarnya.

Riasan yang dikenakan Erina pada acara ini juga menjadi sorotan lantaran tetap natural, minimalis dan elegan. Dari akun Instagram-nya, @erinagudono, nampak ia memilih warna lembut perpaduan soft pink dan mauve.

Terlihat eyelook Erina cukup soft dengan sentuhan coklat dengan shimmer yang natural. Warna eyelook mantan Puteri Indonesia ini memberi kesan natural dan lembut.