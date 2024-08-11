Potret Maternity Shoot Sarah Keihl, Tampil Casual Sambil Pamer Baby Bump

KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh selebgram Sarah Keihl. Pasalnya saat ini dia tengah mengandung anak pertama dari pernikahannya dengan Killian Potter.

Saat ini Sarah sudah menginjak usia kandungan 6 bulan. Dia pun baru menjalani pemotretan maternity shoot. Momen itu dibagikan di laman Instagramnya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @sarahkeihl.

Tampil casual



Pada maternity shootnya ini, Sarah Keihl memilih gaya simple dengan foto di studio berlatar putih. Dia tampil casual memakai setelan bra otak-otak dipadukan dengan jeans. Pemotretannya simple tapi tetap memukau.

"Bumil cantik," kata @ellss***

Pakai makeup tebal



Untuk makeupnya sendiri dia menggunakan sentuhan warna nude dan bagian mata yang bold. Untuk rambutnya sendiri digerai dengan model curly. Ia pose bertolak pinggang sambil memamerkan perut buncitnya.

"Auranya beda banget, makin cantik aja kak Sarah," tambah @tataa***