Tria The Changcuters Pingsan saat Tampil di The Sounds Project, Langsung Dilarikan ke Rumah Sakit

VOKALIS Band The Changcuters, Mohammad Tria Ramadhani tiba-tiba pingsan saat tampil di festival The Sounds Project, Sabtu 10 Agustus 2024, malam. Pria yang akrab disapa Tria tersebut tampak ambruk saat membawakan lagu berjudul gila-gilaan.

The Changcuters merupakan salah satu band pengisi di hari kedua festival The Sounds Project yang digelar di Ecovention - Ecopark, Ancol, Jakarta Utara. Band musik asal Bandung tersebut dijadwalkan tampil pukul 20.45 WIB sebelum Secondhand Serenade.

Mulanya, The Cangcuters tampil sesuai jadwal. Namun, saat membawakan lagu berjudul gila-gilaan, Tria mundur ke belakang. Dia terlihat ambruk di dekat drum yang sedang dimainkan Erick Nindyoastomo. Penabuh drum The Changcuters, Erick sadar rekannya pingsan. Dia kemudian memberi kode kepada kru untuk mengecek keadaan Tria.

Para kru The Changcuters kemudian membawa Tria turun dari panggung. Penampilan The Changcuters dihentikan sementara akibat insiden tersebut.

"Tenang ya ges, sebentar," ucap Gitaris The Changcuters, Muhammad Iqbal atau yang karib disapa Qibil kepada penonton.

Personel The Changcuters kemudian tampak turun dari panggung untuk mengecek kondisi Tria. Tak berselang lama, para personel The Changcuters kecuali Tria kembali ke atas panggung dengan pihak panitia. Pihak panitia memohon maaf dan mengabarkan bahwa penampilan The Changcuters tidak bisa dilanjutkan karena sang vokalis tiba-tiba sakit.

"Sekali lagi, saya mewakili promotor mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, luar biasa semangatnya dan mohon maaf karena alasan kesehatan yang sifatnya di luar kuasa kita semua ya. Kita mohon doanya aja semoga semuanya bisa bertemu sama The Changcuters," kata salah satu pihak promotor di atas panggung.