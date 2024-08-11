Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Devina Hermawan Sambut HUT Ke-79 RI dengan Brownies Motif Batik, Ini Resepnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |13:22 WIB
Chef Devina Hermawan Sambut HUT Ke-79 RI dengan Brownies Motif Batik, Ini Resepnya
Brownies Motif Batik. (Foto: Cookpad)
CHEF Devina Hermawan jebolan ajang MasterChef Indonesia musim kelima ini menyambut perayaan hari jadi Indonesia dengan membuat hidangan spesial. Resep hidangan tersebut juga ia bagikan melalui postingan di akun Instagramnya.

Untuk menyemarakkan HUT Ke-79 RI, Chef Devina membuat hidangan dessert berupa Brownies Batik Kukus. Sesuai namanya, brownies cokelat kukus ini memiliki tampilan topping dengan motif Batik khas Indonesia. Tertarik membuatnya di rumah?

Nah, langsung saja yuk, intip resepnya berikut ini, melansir dari Instagram @devinahermawan. Berikut Resep Brownies Batik Kukus.

Bahan lapisan batik:

1 butir telur

40 gr gula pasir

1/2 sdt SP

40 gr tepung terigu protein sedang

1/8 sdt garam

      
