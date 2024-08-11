Parade Busana Ivan Gunawan hingga Kursien Karzai Tutup MUFFEST+ 2024

GELARAN Muslim Fashion Festival+ atau MUFFEST+ 2024 resmi ditutup pada Minggu malam (11/8/2024) di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Penutupan acara ini menghadirkan parade karya terbaru sejumlah desainer, di antaranya Ivan Gunawan, Deden Siswanto, Irmasari, hingga Kursien Karzai.

Acara dibuka dengan sambutan dari Advestory Board Indonesia Fashion Chamber, Ali Charisma. Dalam kesempatan itu, Ali Charisma mengaku bersyukur karena MUFFEST sudah memasuki usia kesembilan.

Ia menegaskan, meski demikian ini bukan menjadi puncak modest fashion Indonesia.

“Ini belum menjadi puncak modest fashion Indonesia kalau belum bisa benar-benar menjadi minat pelaku atau industri fashion datang ke Indonesia,” ujar Ali Charisma.

MUFFEST 2024 (Aldhi Chandra/MPI)

Ali berharapa gelaran MUFFEST+ tahun depan bisa lebih berkembang lagi. Terutama modest fashion Indonesia bisa makin dikenal di dunia.

“Semoga MUFFEST+ di 2025 dan modest fashion lainnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tutupnya singkat.