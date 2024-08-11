Gaya OOTD Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Tasyakuran Erina Gudono-Kaesang

ERINA Gudono dan Kaesang Pangarep baru saja melangsungkan acara tasyakuran 7 bulan kehamilan. Acara sendiri digelar dengan khidmat di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat pada akhir pekan ini.

Acara tasyakuran itu dihadiri sejumlah tamu kenegaraan dan selebritis Tanah Air. Termasuk di antaranya ialah pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

“Masyallah Tabarakallah Selamat Bpk @jokowi 7 bulanan cucu bapak. Terutama selamat mas @kaesangp dan kak @erinagudono semoga sehat lancar sampai lahiran,” tulis Atta, dikutip dari akun Instagram @attahalilintar Minggu (11/8/2024)

Gaya OOTD Atta dan Aurel pun terlihat elegan dengan nuansa busana adat Jawa yang kental. Terlihat Atta mengenakan baju Batik hitam, sedangkan Aurel tampil anggun dengan kebaya model kutu baru bermotif bunga-bunga yang dipasangkan bersama bawahan berupa kain Batik berwarna coklat dan hijab segi empat warna hitam polos.

Foto: Instagram @attahalilintar

Outfit keduanya begitu pas dan senada di momen tasyakuran ini yang mengusung tema nuansa adat Jawa. Tak lupa, Atta juga menunggah potret dirinya berpose bersama dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Kaesang Pangarep.