Ajak Anak Bermain di Playtopia, Bayarnya Pakai QRIS di BRImo Bisa Dapat Cashback!

APAKAH ibu dan ayah tahu bahwa mengajak anak bermain bersama dapat memberikan sejumlah manfaat baik untuk perkembangannya? Mulai dari mengembangkan kemampuan sosialnya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, hingga membangun rasa percaya dirinya.

Meski begitu, menjadi tugas ibu dan ayah untuk memilih tempat bermain yang aman dan bisa membuat si kecil bebas bereksplorasi.

Daripada bingung, ibu dan ayah bisa menjadikan Playtopia sebagai taman bermain anak yang seru. Di sini terdapat berbagai macam wahana menarik dan menantang yang bisa dicoba oleh si kecil.

Mulai dari all shower, meriam bola, dan area target yang mampu memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Selain itu, ada juga berbagai jenis perosotan lengkap seperti giant slide, speed slide, volcano slide, trumpet slide, dan spiral slide.

Nggak hanya itu saja, di Playtopia pun, ibu dan ayah bisa langsung ikut masuk dan menjelajahi berbagai keseruan yang ada bersama sang buah hati tercinta. Namun, upayakan untuk selalu berada di sisi anak agar keamanan dan kenyamannya bisa terjaga, ya. Sehingga, si kecil bisa tetap bermain dengan ceria tanpa perlu khawatir terluka.