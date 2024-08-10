Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lolly, Anak Nikita Mirzani yang Kini Mantap Berhijab

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |21:38 WIB
5 Potret Lolly, Anak Nikita Mirzani yang Kini Mantap Berhijab
Laura Meizani Mawardi. (Foto: TikTok)
A
A
A

PENAMPILAN putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi alias Lolly kini berubah. Pasalnya, ia saat ini telah mantap untuk tampil berhijab. 

Hal tersebut diketahui dari beberapa postingan di akun sosial medianya belakangan  ini. Dalam sejumlah postingan tersebut, Laura tampak konsisten tampil dengan hijabnya. 

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @itsofficiallauraa dan TikToknya, Sabtu, (10/8/2024).

Tampil dengan outfit lebih tertutup
Lolly
Sejak memutuskan berhijab, Lolly tampak tampil dengan outfit yang lebih tertutup dan feminin. Seperti dalam potret berikut. Ia tampak memadukan blouse putih panjang dengan rok panjang flare jeans serta hijab pasmina berwarna hitam. 

Tampil lebih anggun
Lolly
Karena kerap mengenakan outfit yang lebih tertutup, penampilan Lolly juga terlihat jadi lebih anggun. Bahkan, dalam potret ini, tak hanya posenya saja yang anggun, penampilan Lolly juga terlihat lebih manis saat memadukan sweater biru muda dengan rok panjang dan pasmina berwarna hitam. 

Tampil edgy dengan celana jeans 
Lolly
Meski memutuskan berjihab, namun Lolly juga tampak tak mati gaya. Ia tetap menggunakan celana jeans panjang yang dipadukan dengan atasan blouse berwarna biru mudah dan pasmina berwarna hitam. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184103//reza_gladys-e7Sy_large.JPG
Dituduh Nikita Mirzani Jual Produk Berbahaya, Reza Gladys Langsung Buat Booth di Acara BPOM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914//menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243//nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888//nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182183//vadel_badjideh-VGZd_large.jpg
Alasan Hakim Perberat Hukuman Vadel Badjideh dalam Kasus Asusila Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181773//vadel_badjideh-5364_large.jpg
Banding Ditolak, Hukuman Vadel Badjideh Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement