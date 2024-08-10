5 Potret Lolly, Anak Nikita Mirzani yang Kini Mantap Berhijab

PENAMPILAN putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi alias Lolly kini berubah. Pasalnya, ia saat ini telah mantap untuk tampil berhijab.

Hal tersebut diketahui dari beberapa postingan di akun sosial medianya belakangan ini. Dalam sejumlah postingan tersebut, Laura tampak konsisten tampil dengan hijabnya.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @itsofficiallauraa dan TikToknya, Sabtu, (10/8/2024).

Tampil dengan outfit lebih tertutup



Sejak memutuskan berhijab, Lolly tampak tampil dengan outfit yang lebih tertutup dan feminin. Seperti dalam potret berikut. Ia tampak memadukan blouse putih panjang dengan rok panjang flare jeans serta hijab pasmina berwarna hitam.

Tampil lebih anggun



Karena kerap mengenakan outfit yang lebih tertutup, penampilan Lolly juga terlihat jadi lebih anggun. Bahkan, dalam potret ini, tak hanya posenya saja yang anggun, penampilan Lolly juga terlihat lebih manis saat memadukan sweater biru muda dengan rok panjang dan pasmina berwarna hitam.

Tampil edgy dengan celana jeans



Meski memutuskan berjihab, namun Lolly juga tampak tak mati gaya. Ia tetap menggunakan celana jeans panjang yang dipadukan dengan atasan blouse berwarna biru mudah dan pasmina berwarna hitam.