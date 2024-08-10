5 Potret Fuji Main di Pantai, Rambut Ketiup Angin Aja Tetap Cantik

NAMA Fujianti Utami alias Fuji hingga kini masih cukup populer di dunia hiburan Tanah Air. Bahkan, ia memiliki cukup banyak penggemar dari berbagai kalangan.

Hal itu lantaran Fuji memiliki pesona cantik yang selalu sukses mencuri perhatian. Seperti pada penampilannya baru-baru ini saat sedang bermain di pantai. Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @fuji_an.

Tatapan memesona



Dalam potret closeup berikut ini, kecantikan wajah Fuji makin terlihat jelas. Terlebih, ia tampak melempar tatapan nan memesona yang bisa membuat siapapun dibuat terpana.

Pose seksi



Meski mengenakan outfit simpel berupa atasan crop top dan short pants dan jaket berwarna beige, namun pose seksi Fuji berikut membuatnya terlihat memikat.

Pose candid



Potret candid Fuji dalam potret berikut ini juga tak kalah mencuri perhatian. Ia seolah tampak memainkan rambut panjangnya yang tertiup semilir angin, sehingga membuatnya terlihat begitu memesona.