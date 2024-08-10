Minum Kopi dan Mabar Jadi Cara Ampuh Filson Atasi Stres di Pasto

PASTO kembali hadir dengan personel anyar sekaligus mengeluarkan single terbaru “Milikku Seutuhnya”. Kini, Filson Simboring hadir sebagai personel baru Pasto turut mewarnai wajah permusikan di tanah air.

Memang, sejak 2002 Pasto kerap kali berganti-ganti personil. Saat ini, Pasto dengan dua personel resmi, Filson dan sang kakak, Rohan, pun sukses merilis single dibantu oleh Meltho, mantan personil pertama Pasto yang menjadi vocal director

Single terbaru tersebut mengisahkan tentang sebuah cinta pada pandangan pertama yang dialami seorang pria, kepada seorang wanita, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih serius, yaitu bangku pernikahan.

Di tengah kesibukan Pasto dalam mempromosikan ‘Milikku Seutuhnya’ Filson, sebagai personel baru dalam wawancara eksklusif dengan Okezone membagikan cara mudah dirinya dalam mengatasi stress, saat jadwal yang padat.

Filson mengungkapkan, cara paling simple yang dia sukai dalam mengatasi stress atau burnout adalah dengan mengobrol dan bercanda dengan Rohan, sang kakak. “Paling enak sih ngobrol-ngobrol aja sebenernya, sama abang, sambil bercanda-canda, ceng-cengan,” ungkap Filson

Tidak hanya itu, minum kopi dan mabar atau main bareng game mobile bersama Rohan juga merupakan opsi saat dirinya tengah dilanda stress akibat padatnya aktivitas.

“Ya biasanya gitu sih, bercanda-canda sama abang (Rohan), kan abang sendiri yaa, kadang mabar bareng, game mobile. Kalo terlalu penuh, burnout otak, main aja yuk, mabar game, terus ngopi naikin mood, bikin rileks,” tutup Filson.

(Martin Bagya Kertiyasa)