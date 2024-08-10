Potret Mesra Chelsea Olivia Berendam Bareng Glenn Alinskie, Netizen: Yang Lain Ngontrak!

PASANGAN selebritis Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie dikenal sebagai pasangan suami istri yang selalu pamer kemesraan. Rumah tangga keduanya begitu harmonis, jauh dari gossip miring.

Bahkan Glenn dan Chelsea, lewat akun sosial media miliknya, tak segan menunjukan rasa sayang dan cinta kasih mereka sebagai pasangan suami istri

Contohnya belum lama ini, Chelsea dan Glenn bikin netizen terpana lantaran ia membagikan pose mesra mereka. Terlihat pasutri ini asyik berendam bersama dalam satu kolam.

Momen mesra itu dibagikan Glenn lewat akun Instagram pribadinya, @glennalinskie. Pesinetron tersebut mengatakan, alasan mereka berendam berdua ialah sebagai misi untuk menghemat air.

“Ayo hemat air dengan berendam bersama. Siapa yang setuju denganku?,” tulis Glenn sebagai keterangan, dikutip Minggu (11/8/2024)

Video tersebut memerlihatkan Chelsea san Glenn berendam di kolam berbahan kayu. Terlihat keduanya saling menikmati momen intim berdua dan berbincang mesra selama berendam.