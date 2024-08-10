Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ji Chang Wook Ungkap Spot Liburan Favorit di Indonesia, Nggak Bikin Kantong Boncos!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |16:20 WIB
Ji Chang Wook Ungkap Spot Liburan Favorit di Indonesia, Nggak Bikin Kantong Boncos!
Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook (Foto: Instagram/@jichangwook)
AKTOR Korea Selatan, Ji Chang Wook belum lama ini menceritakan keseruannya selama berlibur di Indonesia. Pemeran Andy ‘Mad Dog’ dalam film Revolver ini mengaku jatuh cinta dengan pesona alam dan keragaman budaya Tanah Air. 

Chang Wook lantas membeberkan spot destinasi wisata favoritnya di Tanah Air. Di antaranya Bali dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya jatuh cinta dengan keragaman budaya dan keindahan alam Indonesia yang menawan. Saat liburan ke Bali dan Labuan Bajo baru-baru ini, saya juga melakukan banyak aktivitas menarik, seperti bersantai di pantai yang indah, menonton pertunjukan tari kecak, hingga makan malam dengan cita rasa lokal yang autentik,” ujar Ji Chang Wook, yang juga merupakan Brand Ambassador Traveloka, dalam siaran persnya, Sabtu, (10/8/2024).

“Pengalaman ini tidak bisa saya temukan di negara lain dan membuat Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit saya,” tambahnya.

6 Pulau Wajib Dikunjungi di Labuan Bajo

Selain memberikan pilihan liburan favoritnya di Indonesia, Ji Chang Wook juga berbagi inspirasi liburan di Korea Selatan yang tak kalah menarik. Mulai dari Istana Gyeongbokgung,Sungai Cheonggyecheon, hingga Pulau Jeju, Provinsi Gangwon, dan Busan. 

“Istana Gyeongbokgung dan Sungai Cheonggyecheon di Seoul adalah destinasi yang sempurna untuk merasakan budaya Korea sekaligus untuk bersantai sejenak,” ungkap Chang Wook. 

“Pulau Jeju, Provinsi Gangwon, dan Busan, yang sudah terkenal di kalangan wisatawan merupakan destinasi yang tepat untuk menikmati keindahan alam Korea serta mencicipi makanan lezat khas Korea,” sambungnya. 

 

