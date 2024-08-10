Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Manfaat Protein bagi Tubuh, Cocok untuk Turunkan Berat Badan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |06:00 WIB
3 Manfaat Protein bagi Tubuh, Cocok untuk Turunkan Berat Badan
Manfaat protein bagi tubuh. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PROTEIN adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat banyak sekali fungsi protein bagi tubuh sehingga kita perlu mencukupi kebutuhan protein dalam makanan yang kita konsumsi.

Nutrition Advisory Board (NAB) sekaligus Dewan Penasihat Nutrisi Herbalife Indonesia, Prof. dr Rimbawan menjelaskan protein adalah komponen dasar kehidupan dan terdiri dari asam amino, yang berfungsi sebagai unit penting bagi otot, kulit, tulang, jaringan, dan organ kita.

“Ketika kita mengonsumsi protein, tubuh kita memecahnya menjadi asam amino individual, yang kemudian digunakan untuk membuat protein baru di seluruh tubuh,” ujar Prof Rimbawan dalam kampanye Herbalife bertajuk ‘Minum 2x Shake Tiap Hari’, baru-baru ini.

Prof Rimbawan menambahkan setiap orang perlu memenuhi kebutuhan protein setiap harinya. Sebab banyak manfaat yang dirasakan ketika pemenuhan protein di tubuh terpenuhi

Daging

“Sangat penting untuk mengonsumsi cukup protein; jika tidak, tubuh akan memecah otot untuk mendapatkan asam amino yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik,” katanya.

Adapun tiga manfaat protein untuk tubuh, berikut ulasannya.

1. Meningkatkan metabolisme

Protein juga dapat membantu meningkatkan metabolisme yang dapat membantu membakar kalori lebih efisien dan penting bagi siapa pun yang mencoba mengubah komposisi tubuh mereka.

Ketika mengonsumsi protein sepanjang hari juga dapat membantu kita mempertahankan massa otot. Seperti diketahui, memiliki massa otot yang cukup juga penting dalam mempertahankan metabolisme. 

2. Menghasilkan rasa kenyang lebih lama

Konsumsi protein biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sedang program menurunkan berat badan. Pasalnya protein bisa membantu merasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat atau lemak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement