3 Manfaat Protein bagi Tubuh, Cocok untuk Turunkan Berat Badan

PROTEIN adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat banyak sekali fungsi protein bagi tubuh sehingga kita perlu mencukupi kebutuhan protein dalam makanan yang kita konsumsi.

Nutrition Advisory Board (NAB) sekaligus Dewan Penasihat Nutrisi Herbalife Indonesia, Prof. dr Rimbawan menjelaskan protein adalah komponen dasar kehidupan dan terdiri dari asam amino, yang berfungsi sebagai unit penting bagi otot, kulit, tulang, jaringan, dan organ kita.

“Ketika kita mengonsumsi protein, tubuh kita memecahnya menjadi asam amino individual, yang kemudian digunakan untuk membuat protein baru di seluruh tubuh,” ujar Prof Rimbawan dalam kampanye Herbalife bertajuk ‘Minum 2x Shake Tiap Hari’, baru-baru ini.

Prof Rimbawan menambahkan setiap orang perlu memenuhi kebutuhan protein setiap harinya. Sebab banyak manfaat yang dirasakan ketika pemenuhan protein di tubuh terpenuhi

“Sangat penting untuk mengonsumsi cukup protein; jika tidak, tubuh akan memecah otot untuk mendapatkan asam amino yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik,” katanya.

Adapun tiga manfaat protein untuk tubuh, berikut ulasannya.

1. Meningkatkan metabolisme

Protein juga dapat membantu meningkatkan metabolisme yang dapat membantu membakar kalori lebih efisien dan penting bagi siapa pun yang mencoba mengubah komposisi tubuh mereka.

Ketika mengonsumsi protein sepanjang hari juga dapat membantu kita mempertahankan massa otot. Seperti diketahui, memiliki massa otot yang cukup juga penting dalam mempertahankan metabolisme.

2. Menghasilkan rasa kenyang lebih lama

Konsumsi protein biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sedang program menurunkan berat badan. Pasalnya protein bisa membantu merasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat atau lemak.