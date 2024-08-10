Sambangi Kampung Betawi Setu Babakan, Sandiaga Harap Tradisi Pantun Mendunia

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar acara bertajuk 'MICE to Meet You 2024: Pantun Nusantara Mendunia' di special venue Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 10-11 Agustus 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, program ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan Kemenparekraf terhadap promosi destinasi wisata Jakarta, pelestarian warisan budaya Betawi berupa pantun, menggerakkan ekonomi lokal, dan juga upaya konkrit pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat.

“Saya melihat Setu Babakan ini bisa dijadikan sebagai tempat MICE karena karena Pemprov DKI sudah membangun luar biasa. Ke depannya akan ada sekolah, pendekatan kebudayaan, dan wisata berbasis budaya ini bisa kita gabungkan dengan kegiatan MICE,” kata Sandi.

(Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Menurut Sandi, pantun sendiri telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO pada 2020. Tradisi lisan komunitas Melayu termasuk pantun Betawi ini perlu dilestarikan kepada generasi muda dan dipromosikan ke seluruh dunia.

“Insya Allah dengan dengan pantun mendunia, Jakarta yang ditinggal statusnya sebagai ibu kota tidak akan kekurangan pariwisata, justru akan jadi kota bisnis dan kota global yang bervariasi,” sambungnya.

Mantan Wagub Jakarta itu juga menyebut pariwisata berbasis budaya Betawi bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang unik sekaligus melestarikan budaya Betawi. Wisatawan yang nantinya berkunjung ke Jakarta bisa merasakan dan mempelajari budaya Betawi.