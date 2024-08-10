Resep Kue Brownies Matcha, Bisa Dinikmati Sendiri ataupun Bersama Keluarga

RESEP kue hari ini adalah brownies matcha, yang cocok untuk dibuat di akhir pekan. Brownie memang kue yang tidak pernah gagal dimakan kapan un.

Brownies pun bisa menjadi teman terbaik Anda menghabiskan waktu, baik sendirian sambil menonton drakor ataupun bersama keluarga. Nah, berikut resep brownies matcha seperti dilansir dari akun Cookpad Saomi Mayhai, @mayhai_107.

Bahan-bahan untuk 1 loyang:

150 gr white chocolate

120 gr gula pasir halus

120 gr tepung terigu prosedang

10 gr matcha bubuk

80 gr margarin

3 butir telur

Cara Membuat

1. Lelehkan coklat putih dengan margarin lalu sisihkan dulu, Campur tepung dengan bubuk matcha sisihkan

2. Kocok telur dengan gula sampai larut

3. Masukkan larutan coklat dan margarin aduk rata, Lalu tambahkan ayakan tepung dan bubuk matcha

4. Aduk rata sampai terasa berat diaduk, siapkan loyang yang sudah dialasi baking paper dan dioles tipis margarin

5. Oven selama 180 derajat Celcius selama 25 menit

6. Preheat dulu oven 10 menit Atau sesuaikan oven masing-masing.

(Martin Bagya Kertiyasa)