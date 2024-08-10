Adu Gaya Enzy Storia dan Gabriella Ekaputri dengan Dress Hitam

ENZY Storia dan Gabriella Ekaputri baru-baru ini terlihat memakai gaun yang sama di akun Instagram milik mereka. Ini pun terlihat pada unggahan foto OOTD terbaru mereka.

Keduanya terlihat menawan dalam balutan Floral Applique Shift Dress dari Kate Spade New York. Meskipun menggunakan produk yang sama, tapi mereka memadukan dengan sentuhan gaya dan konsep yang berbeda.

Enzy Storia memilih gaya feminin dan sophisticated. Berlatarkan tropical backyard, Ibu Pejabat ini nampak memadukan gaun halter neck ini dengan tas Dakota dari Kate Spade yang ikonis. Permainan warna yang bold itu pun menghasilkan kontras warna yang memikat.

Ditambah, Kesan feminin flat shoes berwarna hitam, sangat cocok untuk acara garden party atau acara semi-formal lainnya. Gaun ini cocok sekali dikenakan untuk occasion formal ataupun semi-formal berkat potongannya yang sophisticated dan motif serta warna yang memikat.





Sementara Gabriella Ekaputri, memilih stylish dengan Floral Applique Shift Dress dengan konsep yang fresh dan fun. Dia memilih tas yang mencerminkan nuansa summer nan playful, yaitu Playa Ombre 3D Crossbody.

Selain tas, tampilan playful pun kembali dihadirkan melalui pumps silver yang dipenuhi aksen glitter. Tampilan Gabriella pun sangat cocok ketika kamu datang ke birthday party sahabat atau saudara.

(Martin Bagya Kertiyasa)