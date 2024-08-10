Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Adu Gaya Enzy Storia dan Gabriella Ekaputri dengan Dress Hitam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |13:14 WIB
Adu Gaya Enzy Storia dan Gabriella Ekaputri dengan Dress Hitam
Enzy Storia dan Gabriella Ekaputri. (Foto: Kate SPade)
A
A
A

ENZY Storia dan Gabriella Ekaputri baru-baru ini terlihat memakai gaun yang sama di akun Instagram milik mereka. Ini pun terlihat pada unggahan foto OOTD terbaru mereka. 

Keduanya terlihat menawan dalam balutan Floral Applique Shift Dress dari Kate Spade New York. Meskipun menggunakan produk yang sama, tapi mereka memadukan dengan sentuhan gaya dan konsep yang berbeda.  

Enzy Storia

Enzy Storia memilih gaya feminin dan sophisticated. Berlatarkan tropical backyard, Ibu Pejabat ini nampak memadukan gaun halter neck ini dengan tas Dakota dari Kate Spade yang ikonis. Permainan warna yang bold itu pun menghasilkan kontras warna yang memikat. 

Ditambah, Kesan feminin flat shoes berwarna hitam, sangat cocok untuk acara garden party atau acara semi-formal lainnya. Gaun ini cocok sekali dikenakan untuk occasion formal ataupun semi-formal berkat potongannya yang sophisticated dan motif serta warna yang memikat.

Gabriella Ekaputri
 
Sementara Gabriella Ekaputri, memilih stylish dengan Floral Applique Shift Dress dengan konsep yang fresh dan fun. Dia memilih tas yang mencerminkan nuansa summer nan playful, yaitu Playa Ombre 3D Crossbody. 

Selain tas, tampilan playful pun kembali dihadirkan melalui pumps silver yang dipenuhi aksen glitter. Tampilan Gabriella pun sangat cocok ketika kamu datang ke birthday party sahabat atau saudara.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067083/enzy_storia-rJAW_large.jpg
Pesona Enzy Storia di Catwalk Paris Fashion 2024, Gak Kalah Sama Supermodel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065433/coach_di_nyfw-mye7_large.jpg
Coach Angkat Level Denim dan Warna Hitam di New York Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3061825/enzy_storia-OPkI_large.jpg
OOTD Minimalis Enzy Storia, Tampil Manis Bak ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/194/3060836/enzy_storia-ycjY_large.jpg
Tampilan Enzy Storia Bergaya ala New Yorker, Tanktop Putih Bikin Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/612/3057840/enzy_storia-DNyS_large.jpg
Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057320/enzy_storia-R0rm_large.jpg
Molen Kasetra Ultah Ke-40 Tahun, Enzy Storia: Stop Makan Sop Kambing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement