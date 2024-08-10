Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil di MUFFEST+, Kami Angkat Tema Kemerdekaan dan Keanggunan Perempuan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |12:31 WIB
Tampil di MUFFEST+, Kami Angkat Tema Kemerdekaan dan Keanggunan Perempuan
Kami di MUFFEST 2024. (Foto: Instagram)
KAMI menjadi salah satu jenama lokal yang ikut ramaikan panggung Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2024. Dalam ajang tersebut, brand tersebut mengusung tema Nuansa yang terinspirasi dari Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Membawa unsur kebudayaan Indonesia dalam busananya adalah salah satu niat Kami dalam merayakan kemerdekaan negara ini. Pada koleksinya yang terdiri dari scarf dan apparel, Kami menampilkan ornamen-ornamen khas Indonesia, seperti kipas dan lampu antik yang klasik. 

“Membawa nuansa kemerdekaan Indonesia, koleksi ini menjadi bentuk penuansaan kebebasan setiap perempuan untuk merasa cantik dan bangga dengan setiap kelebihannya, keberagaman budayanya, serta merayakan kekayaan tradisional di tengah era yang modern,” ujar Candarini selaku CEO Kami, Istafiana Candarini.

Kami MUFFEST

Nuansa terdiri dari 7 warna scarf cantik serta 5 jenis top, 1 jenis tunic, 1 jenis dress, 3 jenis outer, 2 jenis celana, dan 1 jenis rok. Nuansa Scarf melukiskan kekayaan tradisional Indonesia seperti pola kipas dan lampu yang elegan. Sentuhan simbol Kami yang sederhana pada Nuansa Scarf juga semakin menambah keanggunan pemakainya, untuk tampil lebih percaya diri. 

Halaman:
1 2
1 2
      
