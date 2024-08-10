Advertisement
WOMEN

Nonton The Sounds Project 7 Pakai BRImo dan Dapatkan Promo Menariknya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |16:02 WIB
Nonton The Sounds Project 7 Pakai BRImo dan Dapatkan Promo Menariknya
Nonton The Sound Project 7 pakai BRImo. (Foto: dok BRI)
SIAPA yang tidak antusias dengan festival musik? Bagi kaum Milenial dan Gen-Z, festival musik bukan hanya tentang menikmati pertunjukan, tetapi juga merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam setiap aspek, termasuk dalam transaksi keuangan.

Festival musik The Sounds Project 7 yang digelar pada 9-11 Agustus 2024 di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta, menghadirkan suasana yang seru dan energik. Di tengah keceriaan acara tersebut, BRImo hadir sebagai Official Mobile Banking Partner untuk memberikan pengalaman festival yang lebih lancar dan aman.

Kemudahan Transaksi Tanpa Uang Tunai

BRImo memahami kebutuhan generasi muda yang semakin menyukai transaksi cashless. Dengan aplikasi mobile banking ini, kamu bisa melakukan berbagai transaksi tanpa perlu repot membawa uang tunai. BRImo menawarkan berbagai promo menarik untuk para pengunjung The Sounds Project 7.

Salah satu promo yang patut dicatat adalah diskon hingga 50% untuk pembayaran menggunakan QRIS di BRImo dengan sumber dana tabungan dan sumber dana Kartu Kredit BRI di merchant-merchant yang berpartisipasi. 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
