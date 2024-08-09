Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Langkah Keselamatan yang Wajib Orang Tua Ajarkan ke Anak

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |20:00 WIB
7 Langkah Keselamatan yang Wajib Orang Tua Ajarkan ke Anak
7 Langkah Keselamatan yang Wajib Orang Tua Ajarkan ke Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP orang tua wajib menjaga keamanan anak-anaknya, di mana pun anak berada termasuk di dalam rumah sekali pun.

Namun bukan berarti, anak jadi tidak punya bekal pengetahuan apa pun tentang safety guide atau langkah-langkah keselamatan yang penting diketahui karena terlalu bergantung ke orang tua.

Nah, ibu dan ayah bisa sesuaikan langkah pencegahan keselamatan sesuai kebutuhan, edukasi mengenai keselamatan harus diajarkan pada anak sejak usia dini. Dengan demikian, Anda akan menciptakan lingkungan rumah yang aman dan membangun kebiasaan yang baik.

 Berikut adalah tujuh langkah keselamatan yang wajib diajarkan kepada anak di rumah, sebagaimana dikutip dari StaySafe, Minggu (11/8/2024)

1. Ajari anak untuk selalu menutup pintu rumah: Langkah keamanan nomor satu yang wajib diterapkan di rumah. Hal tersebut bisa menjaga agar tidak ada penyusup yang bisa memasuki rumah, kemungkinan lainnya adalah bisa memastikan anak yang lebih kecil tidak mudah untuk pergi keluar rumah.

Dengan terbiasa mengajarkan menutup pintu akan menimbulkan rasa percaya bahwa buah hati kita aman. Biasakan untuk menutup pintu ketika sudah memasuki rumah atau pun sebaliknya.

2. Pastikan anak-anak tahu kontak darurat: Ayah dan ibu  harus memastikan bahwa anak-anaknya, tahu di mana tempat mereka bisa mendapatkan bantuan pada saat keadaan darurat. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak saja, melainkan seluruh anggota keluarga. Terkadang masih banyak orang tua yang bingung mencari kontak darurat untuk mencari bantuan, namun, mengajarkan anak-anak cara menggunakan ponsel dan mengingat kontak darurat akan sangat membantu keluarga.

Contohnya, bisa tempel stiker informasi kontak darurat yang sengaja ditempelkan di beberapa properti rumah. Nomor darurat biasanya hanya terdiri dari tiga sampai empat angka, yang tentunya hal tersebut akan memudahkan anak  untuk mengingatnya. Jangan lupa untuk mulai perlahan-lahan mengajarkan mereka mengenai nama lengkap mereka, nama Anda, dan informasi dasar lainnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/629/3183788//parenting-omtL_large.jpg
Apa Penyebab Anak Sulit Diatur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182306//iq-I50Y_large.jpg
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181113//viral-OqE7_large.jpg
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179549//dr_tirta-7KMO_large.jpg
Orangtua yang Punya Anak Gen Alpa, dr Tirta Ungkap Rahasia Konsep Anak Copy Paste 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178193//bullying-AIwi_large.jpg
Apakah Sifat Pelaku Perundungan Menurun dari Orangtua? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement