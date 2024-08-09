2 Zodiak Paling Susah Bikin Batasan Diri ke Orang Lain

MEMBUAT dan menetapkan boundaries atau batasan dalam hubungan atau interaksi sosial itu penting. Tak hanya hubungan romantis dengan pasangan, tapi juga hubungan keluarga, kerja sama, dan persahabatan.

Menyatakan dan menegakkan batasan, bisa membantu menjaga kesehatan dan keamanan dalam hubungan itu sendiri loh!

Nah sayangnya, tak semua orang memang bisa membuat batasan. Bahkan dari segi astrologi, dua zodiak ini disebut sebagai yang terburuk alias paling tak bisa membuat batasan dalam hubungan yang ia jalani. Dikutip dari Bustle, Sabtu (10/8/2024) berikut ulasan singkatnya.

1. Libra: Si Libra yang cukup sensitif, biasanya lebih suka lebih mengesampingkan batasan diri mereka demi menyenangkan orang lain. Salah satunya didorong faktor karena keinginan mereka untuk menjaga menjaga perdamaian dalam suatu hubungan, sebab tidak mau berkonflik dan mengecewakan orang lain.

2. Pisces: Para pemilik zodiak ini disebut punya perasaan yang mudah menular ke orang lain dan sulit melihat di mana satu hal berakhir dan yang lain dimulai. Tipe orang yang menikmati perasaan dirinya dimakan sepenuhnya oleh sesuatu, seperti hubungan, karier, atau hobi baru.

Sehingga kecenderungan sulit menetapkan batasan untuk diri mereka sendiri. Sama seperti Libra, para Pisces juga cenderung menghindari konflik dan menerapkan silent treatment, jika sudah sangat muak.

(Rizky Pradita Ananda)