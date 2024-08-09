Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Libra dan Leo, 2 Zodiak Jago Memanfaatkan Rumor di Tempat Kerja

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |20:00 WIB
Libra dan Leo, 2 Zodiak Jago Memanfaatkan Rumor di Tempat Kerja
Zodiak Jago Memanfaatkan Rumor di Tempat Kerja (Foto: Lookstudio/Freepik)
A
A
A

YANG namanya rumor, memang bisa hadir di mana saja. Salah satu tempat paling familiar sebagai lokasi beredarnya gossip, apalagi kalau bukan tempat bekerja seperti kantor.

Ya, rumor atau gossip kantor bagi sebagian orang mungkin jadi hal tak penting atau bahkan menganggu. Tapi beda dengan dua pemilik zodiak satu ini, karena rumor di kantor bisa ia manfaatkan semaksimal mungkin untuk keuntungan pribadinya. Baik itu keuntungan secara positif atau negatif.

Apakah Anda termasuk? Yuk simak paparan singkatnya berikut ini, Sabtu (10/8/2024)

1. Libra: Para Libra sebagai pekerja, adalah orang yang sangat memperhatikan apa yang dibicarakan di lingkungan sekitarnya. Ia juga sangat memahami arus yang mendasari politik kantor. Makanya, pemilik zodiak ini bisa  menggunakan informasi ini untuk memastikan hal-hal dan para kolega, terkait hierarki di tempat kerja.

Libra yang bersifat bijak mampu menggunakan gosip secara halus, untuk mengembalikan keseimbangan atau keadilan di antara para kolega dan sesama rekan kerja.

4. Leo : Bagi Leo, yang namanya tempat berkerja adalah suatu lingkungan yang kompetitif, di mana setiap orang pada akhirnya pasti mengutamakan dirinya sendiri.

Makanya,  para Leo merasa perlu untuk selektif dalam memilih apa yang mereka bagikan, dengan siapa, dan kapan. Tindakan ini membantu si Leo bisa mempertahankan kendali dan kontrol dirinya atas arus informasi yang beredar di tempat kerja.

(Rizky Pradita Ananda)

      
