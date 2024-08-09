3 Zodiak dengan Energi Paling Nakal

ANDA mungkin pernah mendengar istilah ‘spoiled brat’, sebagai ekspresi untuk menggambarkan seseorang yang dinilai sebagai anak manja dan nakal.

Dilihat dari kacamata astrologi, karakter ‘nakal’ di sini dimiliki secara alami karakternya di beberapa zodiak tertentu. Menjadikan pemiliknya, hadir sebagai orang atau individu dengan energi paling nakal.

Tanpa panjang lebar, berikut adalah tiga zodiak dengan energi nakal paling menonjol menurut astrologi, sebagaimana dikutip dari Bustle pada, Sabtu (10/8/2024)

1. Gemini : Si Gemini dengan energi brat satu ini, adalah orang yang ceroboh, suka berpesta, dan kadang mengucapkan hal-hal konyol. Orang-orang Gemini sangat senang hidup dan beraktivitas hingga dini hari, berpindah-pindah tempat pesta, dan dirinya akan mengulangi hal yang sama setiap hari tanpa istirahat.

Seorang Gemini memang sangatlah tahu bagaimana caranya bersenang-senang.