HOME WOMEN LIFE

4 Tips Bikin Dapur Tetap Sejuk dan Nyaman di Cuaca Panas

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:30 WIB
Tips Bikin Dapur Tetap Sejuk dan Nyaman di Cuaca Panas (Foto: Shurkin_son/Freepik)
DAPUR yang tetap sejuk dan nyaman, jadi hal penting untuk setiap rumah. Mengingat, dapur adalah tempat atau ruangan utama para penghuni rumah tak hanya  membuat hidangan makanan sehari-hari, tapi juga sebagai lokasi berbagai aktivitas keluarga.

Maka dari itu, membuat dapur bisa tetap sejuk dan nyaman, terutama di cuaca panas seperti iklim di Indonesia ini jadi sangat penting. Supaya aktivitas sehari-hari di dapur, mulai dari memasak, mempersiapkan bahan-bahan makanan, atau makan dan lain sebagainya tetap nyaman dilakukan.

Berikut empat tips membuat dapur tetap sejuk dan nyaman di cuaca panas, seperti dilansir dari NDTV Food, Jumat (9/8/2024)

1. Ubah jam masak: Pilih waktu masak yang lebih pagi atau bisa juga sore hari,  ketika suhu udara lebih rendah. Usahakan sudah selesai masak,  sebelum suhu udara meningkat, dengan memasak di waktu yang lebih sejuk, Anda dapat mengurangi risiko kelembapan dan panas yang berlebihan di dapur.

2. Pilih resep cepat: Resep masakan yang lebih cepat untuk menghemat waktu dan energi. Memilih hidangan yang di masak dalam waktu singkat dan bisa selesai kurang dari satu jam, membuat kita tak perlu waktu lama di dapur, sehingga mengurangi panas yang dihasilkan.

 

Halaman:
1 2
      
