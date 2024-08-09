FLOII Expo 2024 Kembali Digelar, Siap Hadirkan Ratusan Genre Tanaman Hias

PAMERAN florikultura Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2024 kembali digelar dan jadi angin segar untuk pecinta tanaman hias. FLOII Expo 2024 ini siap digelar di Hall 3, ICE BSD Tangerang pada tanggal 5-8 Desember 2024.

FLOII Expo 2024 ini akan mengusung Evolutionary & Revolutionary Elegance: The Beauty of Genetic Diversity in Floriculture, yakni menggambarkan betapa mutasi genetik telah berperan dalam menciptakan varietas tanaman hias yang unik dan memikat.

Melalui tema ini, pameran ini akan menunjukkan bagaimana keanekaragaman genetik dapat menginspirasi dan mendorong inovasi dalam industri tanaman hias.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu A. Sumarijanto mengatakan, pameran FLOII Expo 2024 menjadi acara yang sangat penting bagi para pelaku industri dan pecinta tanaman hias di Tanah Air.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi dengan keanekaragaman hayatinya yang melimpah dan terus berkembang.

“Pameran ini adalah pameran yang sangat penting di industrinya. Kami tiga tahun lalu diminta oleh para stakeholder untuk menjadi lokomotif untuk bisa membuat tanaman hias ini menjadi sebuah industri yang besar,” ucap Bayu saat dijumpai di Depok, Jawa Barat, belum lama ini.