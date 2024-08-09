Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

FLOII Expo 2024 Kembali Digelar, Siap Hadirkan Ratusan Genre Tanaman Hias

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:21 WIB
FLOII Expo 2024 Kembali Digelar, Siap Hadirkan Ratusan Genre Tanaman Hias
FLOII Expo 2024 Kembali Digelar (Foto: MPI/ Annastasya)
A
A
A

PAMERAN florikultura Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2024 kembali digelar dan jadi angin segar untuk pecinta tanaman hias. FLOII Expo 2024 ini siap digelar di Hall 3, ICE BSD Tangerang pada tanggal 5-8 Desember 2024.

FLOII Expo 2024 ini akan mengusung Evolutionary & Revolutionary Elegance: The Beauty of Genetic Diversity in Floriculture, yakni menggambarkan betapa mutasi genetik telah berperan dalam menciptakan varietas tanaman hias yang unik dan memikat.

Melalui tema ini, pameran ini akan menunjukkan bagaimana keanekaragaman genetik dapat menginspirasi dan mendorong inovasi dalam industri tanaman hias.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu A. Sumarijanto mengatakan, pameran FLOII Expo 2024 menjadi acara yang sangat penting bagi para pelaku industri dan pecinta tanaman hias di Tanah Air.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi dengan keanekaragaman hayatinya yang melimpah dan terus berkembang. 

“Pameran ini adalah pameran yang sangat penting di industrinya. Kami tiga tahun lalu diminta oleh para stakeholder untuk menjadi lokomotif untuk bisa membuat tanaman hias ini menjadi sebuah industri yang besar,” ucap Bayu saat dijumpai di Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155341//tanaman_hias-IUX2_large.jpg
Tren Tanaman Hias 2025: Monstera Masih Jadi Primadona, Sehelai Daun Harganya Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3142040//lidah_mertua-izsG_large.jpg
7 Tanaman Hias Pembawa Rezeki dan Kedamaian ke Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/470/3099355//5-tanaman-hias-yang-bisa-serap-polusi-udara-lxoWUySeJ0.jpg
5 Tanaman Hias yang Bisa Serap Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/12/3093093//floii_2024-09C3_large.JPG
Pecinta Tanaman Hias, Yuk Kunjungi FLOII Expo 2024!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement