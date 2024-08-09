Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rizki Juniansyah, Atlet Tampan Peraih Emas Olimpiade Cabor Angkat Besi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |12:02 WIB
Potret Rizki Juniansyah, Atlet Tampan Peraih Emas Olimpiade Cabor Angkat Besi
Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah. (Foto: Instagram)
A
A
A

RIZKI Juniansyah berhasil mempersembahkan emas kedua untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Atlet 21 tahun ini mencatatkan diri sebagai lifter terkuat di kelas 73 kilogram Olimpiade Paris 2024. Dia merebut emas setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, Shi Zhiyong dari China. 

Pada angkatan snatch, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk ia mencatatkan 199 kg saat tampil di South Paris Arena di Paris, Kamis (8/8/2024) waktu setempat atau Jumat (9/8/2024) dini hari WIB. 

Rizki menambah semarak euforia dari masyarakat tanah air setelah sebelumnya emas olimpiade pertama telah dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dari cabor panjat tebing. 

Kedua atlet ini berhasil menyamai rekor di Olimpiade Barcelona 1992 dimana kala itu dua emas juga berhasil diraih karena Alan Budikusuma dan Susi Susanti 'kawin gelar' di sektor tunggal putra dan putri cabor bulutangkis. Berikut potret Rizki Juniansyah sang peraih emas kedua untuk Indonesia dihimpun dari Instagram @rjuniansyah_ .

Senyum merekah di atas podium
Rizki Juniansyah
Rizki memang belum memamerkan potret dirinya bersama medali emas yang didapatnya di ajang Olimpiade Paris 2024. Namun kira-kira seperti ini lah gambaran ketika Veddriq berada di atas podium dengan senyum merekah saat dikalungi medali. Dari video yang beredar di media sosial, Rizki tampak berkaca-kaca saat Indonesia Raya berkumandang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/194/3078209/jay_idzes-4ovb_large.jpg
5 Tampilan Keren Jay Idzes, Pas Buat Nongkrong atau Ketemu Gebetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075505/margot_chevrier-I5LM_large.jpg
5 Potret Cantik Margot Chevrier, Atlet Lompat Galah dengan Senyum Menawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/194/3075097/shayne_pattynama-YAoP_large.jpg
5 Inspirasi Outfit ala Shayne Pattynama, Tampil Keren dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075102/robeilys_peinado-3gDq_large.jpg
5 Potret Cantik Robeilys Peinado, Atlet Venezuela yang Punya Wajah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/194/3071644/rizky_ridho-Unec_large.jpg
5 Potret Ganteng Rizky Ridho, Pakai Baju Simpel Tetap Kece
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070723/eliano_reindjers-FWSz_large.jpg
Potret Ganteng Eliano Reijnders, Adik Kandung Gelandang AC Milan Tijjani Reindjers yang Siap Bela Timnas 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement