Potret Rizki Juniansyah, Atlet Tampan Peraih Emas Olimpiade Cabor Angkat Besi

RIZKI Juniansyah berhasil mempersembahkan emas kedua untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Atlet 21 tahun ini mencatatkan diri sebagai lifter terkuat di kelas 73 kilogram Olimpiade Paris 2024. Dia merebut emas setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, Shi Zhiyong dari China.

Pada angkatan snatch, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 155 kg. Sedangkan di angkatan clean & jerk ia mencatatkan 199 kg saat tampil di South Paris Arena di Paris, Kamis (8/8/2024) waktu setempat atau Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Rizki menambah semarak euforia dari masyarakat tanah air setelah sebelumnya emas olimpiade pertama telah dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dari cabor panjat tebing.

Kedua atlet ini berhasil menyamai rekor di Olimpiade Barcelona 1992 dimana kala itu dua emas juga berhasil diraih karena Alan Budikusuma dan Susi Susanti 'kawin gelar' di sektor tunggal putra dan putri cabor bulutangkis. Berikut potret Rizki Juniansyah sang peraih emas kedua untuk Indonesia dihimpun dari Instagram @rjuniansyah_ .

Senyum merekah di atas podium



Rizki memang belum memamerkan potret dirinya bersama medali emas yang didapatnya di ajang Olimpiade Paris 2024. Namun kira-kira seperti ini lah gambaran ketika Veddriq berada di atas podium dengan senyum merekah saat dikalungi medali. Dari video yang beredar di media sosial, Rizki tampak berkaca-kaca saat Indonesia Raya berkumandang.